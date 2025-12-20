20 декабря на стадионе «Олимпико» в Риме состоится матч 16-го тура Серии А между «Лацио» и «Кремонезе». Начало встречи в 20:00 мск.
Команды находятся в двух очках друг от друга в турнирной таблице. «Лацио» с 22 баллами занимает 8-е место, а «Кремонезе» с 20 очками идет 11-м.
В прошлом туре «лациале» скромно победили «Парму» и добыли свою шестую победу в этом сезоне. Сегодня в случае крупной виктории «римляне» могут претендовать на 6-е место, при этом результативность не является сильной стороной «лациале» в этом сезоне. Тем не менее дома команда чаще всего набирает очки. Сможет ли она разжиться баллами в этом случае?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.75.
- Букмекеры предложили коэффициенты 1.63 и 6.20 на победу одной и другой команды, за 3.85 можно поставить на ничью.
- Искусственный интеллект в своем прогнозе сделал ставку на победу «Лацио» со счетом 1:0.
Трансляция матча
