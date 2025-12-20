20 декабря на стадионе «Олимпико» в Риме состоится матч 16-го тура Серии А между «Лацио» и «Кремонезе». Начало встречи в 20:00 мск.

Команды находятся в двух очках друг от друга в турнирной таблице. «Лацио» с 22 баллами занимает 8-е место, а «Кремонезе» с 20 очками идет 11-м.

В прошлом туре «лациале» скромно победили «Парму» и добыли свою шестую победу в этом сезоне. Сегодня в случае крупной виктории «римляне» могут претендовать на 6-е место, при этом результативность не является сильной стороной «лациале» в этом сезоне. Тем не менее дома команда чаще всего набирает очки. Сможет ли она разжиться баллами в этом случае?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.75.

Букмекеры предложили коэффициенты 1.63 и 6.20 на победу одной и другой команды, за 3.85 можно поставить на ничью.

Искусственный интеллект в своем прогнозе сделал ставку на победу «Лацио» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Лацио» — «Кремонезе» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.