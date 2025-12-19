«Кремонезе» не проиграет в Риме?

матч Серии А, ставка за 1.75

14 декабря в 16-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Лацио» и «Кремонезе». Начало игры — в 20:00 мск.

«Лацио»

Турнирное положение: «Лацио» в текущем сезоне занимает 8-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 22 очка за пятнадцать встреч, и имеет положительную разницу мячей 17:11.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно, обыграв в гостях «Парму» в Серии А — 1:0.

До того команда разошлась миром с «Болоньей» (1:1) в Серии А и одержала победу над «Миланом» (1:0) в Кубке Италии.

Не сыграют: травмированных нет

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: «Лацио» после не самого яркого старта сезона немного добавила и уже претендует на место в еврокубках.

У «орлов» будет, безусловно, безумная бойня с конкурентами за место в топ-7, но команда отнюдь не выглядит аутсайдером в этой борьбе.

«Кремонезе»

Турнирное положение: «Кремонезе» в текущем сезоне занимает 10-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 20 очков за 5 встреч, и имеет разницу мячей 18:18.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно, проиграв в гостях «Торино» — 0:1.

До того команда обыграла «Лечче» (2:0) и «Болонью» (3:1).

Не сыграют: травмированных нет

Состояние команды: «Кремонезе» уже по праву считается главной сенсацией первого круга Серии А.

Команда, только что вышедшая в Серию А, показывает достойную игру и вряд ли собирается назад во второй по силе итальянский дивизион спустя год.

Статистика для ставок

«Кремонезе» пропустил в пяти из шести последних встреч

«Лацио» не проигрывает три матча кряду

«Кремонезе» набрал в гостях больше очков (11), чем дома (9)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лацио» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.18. Ничья оценена в 3.55, а победа «Кремонезе» — в 3.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.00 и 1.75.

Прогноз: Матч между командами, претендующими на еврокубки вряд ли стоит ожидать результативным.

1.75 Тотал меньше 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.75 на матч «Лацио» — «Кремонезе» принесёт чистый выигрыш 750₽, общая выплата — 1750₽

Ставка: Тотал меньше 2,5 за 1.75.

Прогноз: Более рискованный прогноз, при котором «Кремонезе» не проиграет в гостях

2.18 «Кремонезе» не проиграет Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.18 на матч «Лацио» — «Кремонезе» позволит вывести на карту выигрыш 1180₽, общая выплата — 2180₽

Ставка: «Кремонезе» не проиграет за 2.18