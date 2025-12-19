14 декабря в 16-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Лацио» и «Кремонезе». Начало игры — в 20:00 мск.
«Лацио»
Турнирное положение: «Лацио» в текущем сезоне занимает 8-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 22 очка за пятнадцать встреч, и имеет положительную разницу мячей 17:11.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно, обыграв в гостях «Парму» в Серии А — 1:0.
До того команда разошлась миром с «Болоньей» (1:1) в Серии А и одержала победу над «Миланом» (1:0) в Кубке Италии.
Не сыграют: травмированных нет
Состояние команды: «Лацио» после не самого яркого старта сезона немного добавила и уже претендует на место в еврокубках.
У «орлов» будет, безусловно, безумная бойня с конкурентами за место в топ-7, но команда отнюдь не выглядит аутсайдером в этой борьбе.
«Кремонезе»
Турнирное положение: «Кремонезе» в текущем сезоне занимает 10-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 20 очков за 5 встреч, и имеет разницу мячей 18:18.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно, проиграв в гостях «Торино» — 0:1.
До того команда обыграла «Лечче» (2:0) и «Болонью» (3:1).
Не сыграют: травмированных нет
Состояние команды: «Кремонезе» уже по праву считается главной сенсацией первого круга Серии А.
Команда, только что вышедшая в Серию А, показывает достойную игру и вряд ли собирается назад во второй по силе итальянский дивизион спустя год.
Статистика для ставок
- «Кремонезе» пропустил в пяти из шести последних встреч
- «Лацио» не проигрывает три матча кряду
- «Кремонезе» набрал в гостях больше очков (11), чем дома (9)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лацио» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.18. Ничья оценена в 3.55, а победа «Кремонезе» — в 3.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.00 и 1.75.
Прогноз: Матч между командами, претендующими на еврокубки вряд ли стоит ожидать результативным.
Ставка: Тотал меньше 2,5 за 1.75.
Прогноз: Более рискованный прогноз, при котором «Кремонезе» не проиграет в гостях
Ставка: «Кремонезе» не проиграет за 2.18