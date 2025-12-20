Наставник «Болоньи» Винченцо Итальяно поделился своими эмоциями от успеха своей команды в полуфинале Суперкубка Италии.

Винченцо Итальяно globallookpress.com

«Самый сложный момент был сразу после нашего гола, так как они сильно давили, и нам было трудно. Пытались заставить нападающих держать мяч, но поддержки было мало. Во втором тайме мы сыграли намного лучше, когда взяли игру под контроль, смогли оттеснить соперника на их половину поля и создавать голевые моменты. К сожалению, это футбол, если ты не реализуешь свои шансы, то дойдешь до серии пенальти, а дальше — лотерея», — цитирует Football Italia Итальяно.

«Болонья» выиграла у «Интера» в серии пенальти со счетом 3:2, основное время завершилось вничью (1:1). В финале Суперкубка команда Итальяно сразится с «Наполи», который выбил «Милан» (2:0).