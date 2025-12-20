Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау высказался о матче против «Челси» (2:2).

Эдди Хау globallookpress.com

«Сложно, потому что сегодня мы сыграли очень хорошо. Выдающееся выступление, особенно в первом тайме. Очень обидно за ребят, что мы не добились победы. Первый тайм напомнил, насколько хороши мы можем быть. В физическом плане мы были на высоте, прессинг работал отлично, и мы постоянно создавали угрозу.

Это ещё одно доказательство, что мы прогрессируем. Нужно больше такого футбола. Потеря очков — это болезненно, потому что мы уже оказывались в такой ситуации раньше. Мы можем лишь извлечь уроки и постараться стать лучше», — цитирует Хау ВВС.

«Челси» теперь имеет на своем счету 29 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ. «Ньюкасл» с 23 баллами идет 11-м.