Футбольный агент Олег Еремин, который занимается делами защитника ЦСКА Игоря Дивеева, высказался по поводу слухов о возможном переходе его клиента в «Зенит».

Игорь Дивеев
Игорь Дивеев globallookpress.com

«Наверное, нужно обращаться к источнику этой информации.  Он явно знает больше.  Думаю, я сказал достаточно», — сказал Еремин «Чемпионата».

Ранее появилась информация, что клубы рассматривают возможность обмена защитника на нападающего «Зенита» Лусиано Гонду.  Игорь Дивеев играет за ЦСКА с февраля 2019 года.  В нынешнем сезоне он забил три мяча в 19 матчах за армейцев.