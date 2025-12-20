Футбольный агент Олег Еремин, который занимается делами защитника ЦСКА Игоря Дивеева, высказался по поводу слухов о возможном переходе его клиента в «Зенит».

Игорь Дивеев globallookpress.com

«Наверное, нужно обращаться к источнику этой информации. Он явно знает больше. Думаю, я сказал достаточно», — сказал Еремин «Чемпионата».

Ранее появилась информация, что клубы рассматривают возможность обмена защитника на нападающего «Зенита» Лусиано Гонду. Игорь Дивеев играет за ЦСКА с февраля 2019 года. В нынешнем сезоне он забил три мяча в 19 матчах за армейцев.