По данным издания Central da Bola, лидер московского «Спартака» Эсекьель Барко может перебраться в бразильский «Крузейро».

Эсекьель Барко globallookpress.com

Сейчас команда Белу-Оризонти готовит официальное предложение по поводу трансфера аргентинского полузащитника. Также «Крузейро» рассматривает кандидатуры хавбека «Фламенго» Луиса Араужо и вингера «Ботафого» Артура, если не получится договориться с Барко.

Ранее сообщалось об интересе к аргентинцу со стороны «Палмейраса».

Барко выступает за «Спартак» с лета 2024 года и сейчас оценивается на Transfermarkt в 14 млн евро. В этом сезоне он провел 21 матч во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи.