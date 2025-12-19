Бывший главный тренер «Рубина» Роман Шаронов поделился впечатлениями от игры «Балтики» в первой части сезона РПЛ.

Андрей Талалаев — главный тренер «Балтики»
Андрей Талалаев — главный тренер «Балтики» globallookpress.com

«Удивила ли "Балтика"?  Не то чтобы удивила… В "Балтике" выбрано очень хорошее направление, и тренер с руководством хорошо работают вместе.  Это и Талалаев подчеркивал, и генеральный директор.  Они не скрывают, как взаимодействуют, что им надо усилить.  Речь идет не только об игроках, но и о базе.

Видно, что у "Балтики" есть определенное направление, плюс у команды положительные результаты.  И этого результата добивается всегда клуб, а не команда и тренер.  Думать иначе — заблуждение.  Я был игроком клуба, который добивался результата, и знаю, как работал "Рубин" для того, чтобы мы стали чемпионами.  Мне близко, когда все работают вместе. "Балтика" в этом плане молодцы», — цитирует Шаронова «Матч ТВ».

«Балтика» завершила первую часть сезона на пятом месте в РПЛ.