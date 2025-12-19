Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо дал комментарий по поводу игры нападающего команды Родриго.

Хаби Алонсо globallookpress.com

«Было замечательно видеть, что он показал в последних двух играх, его игру и баланс, который он нам обеспечил. Он хорошо контролирует мяч и придает игре стабильность. Хаби хороший командный игрок как в обороне, так и в ограниченном пространстве. Мы должны чаще отдавать ему мяч, хотим быть более последовательными в этом плане. Родриго может играть на всех трех позициях: справа, в центре и слева, в зависимости от наших потребностей. Он в хорошей форме», — приводит слова Алонсо официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне Родриго принял участие в 20 матчах во всех турнирах, забил два мяча и сделал один ассист.