Полузащитник «Байера» Клаудио Эчеверри рискует покинуть клуб в ближайшее время из-за вероятности досрочного расторжения его арендного соглашения. Об этом информирует журналист Флориан Плеттенберг.

Клаудио Эчеверри globallookpress.com

19-летний футболист связан контрактом с «Манчестер Сити» до 2028 года. С августа 2025 года он выступает за немецкий клуб на условиях аренды, которая должна продлиться один год. На текущий момент Эчеверри провел за «Байер» всего 270 минут в шести матчах Бундеслиги и отметился одной результативной передачей.

Переговоры с несколькими клубами, заинтересованными в приобретении игрока, все еще ведутся. Окончательное решение может быть принято в предстоящие выходные.