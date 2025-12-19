Завершились три матча 6-го тура общего этапа Лиги конференций.

«Кристал Пэлас» — «КуПС»
«Кристал Пэлас» — «КуПС» globallookpress.com

«Кристал Пэлас» сыграл вничью с «КуПС» со счетом 2:2.

У «орлов» голы записали на свой счет Крисантус Уче на 6-й минуте и Джастин Девенни на 76-й минуте.

В составе «КуПСа» отличились Пётр Пажишек на 50-й минуте и Ибраим Сиссе на 53-й минуте.

Результат матча

Кристал ПэласЛондонКристал Пэлас2:2КуПСКуПСЛига конференций. Этап лиги
1:0 Крисантус Уче 6' 1:1 Пётр Пажишек 50' 1:2 Ибрахим Сиссе 53' 2:2 Джастин Девенни 76'
Кристал Пэлас:  Вальтер Бенитес,  Жейде Канво,  Борна Соса (Марк Гехи 64'),  Хефферсон Лерма (Тайрик Митчелл 64'),  Джастин Девенни,  Каден Родни,  Ромен Эссе,  Крисантус Уче (Жан-Филипп Матета 77'),  George King (Эдвард Нкетиа 77'),  Dean Benamar (Уилл Хьюз 64'),  Joel Drakes-Thomas
КуПС:  Йоханнес Крайдль,  Яакко Оксанен,  Самули Миеттинен,  Ибрахим Сиссе,  Петтери Пеннанен (Пауло Рикардо 65'),  Дони Арифи,  Отто Руоппи,  Пётр Пажишек (Pa Konate 77'),  Саку Саволайнен,  Clinton Antwi,  Taneli Hamalainen (Мохамед Туре 65')
Жёлтые карточки:  Борна Соса 3' (Кристал Пэлас),  Ромен Эссе 39' (Кристал Пэлас),  Марк Гехи 80' (Кристал Пэлас)
Красная карточка:  Clinton Antwi 73' (КуПС)

По итогам общего этапа «Кристал Пэлас» занял 10-е место в таблице с 10-ю очками в активе.  «КуПС» — на 21-й позиции (7).  Обе команды пробились в плей-офф Лиги конференций.

«Динамо» Киев обыграло «Ноа» со счетом 2:0.

В составе украинской команды отличились Владислав Кабаев на 27-й минуте и Матвей Пономаренко на 50-й минуте.

Киевское «Динамо» заняло 27-е место в таблице с 6-ю очками в активе, команда не смогла пройти в плей-офф Лиги конференций.  «Ноа» — на 19-й позиции (8), команда сыграет в решающий стадии турнира.

«Зриньски» сыграл вничью с «Рапидом» со счетом 1:1.

У гостей единственный гол забил Луис Шауб на 11-й минуте.

На 90+3-й минуте игрок «Рапида» Ненад Цветкович забил гол в свои ворота.

По итогам общего этапа ЛК «Зриньски» занял 23-е место в таблице с 7-ю очками в активе, команда сыграет в плей-офф турнира.  «Рапид» — на последней 36-й строчке с 1-м баллом в копилке.