Завершились три матча 6-го тура общего этапа Лиги конференций.

«Кристал Пэлас» сыграл вничью с «КуПС» со счетом 2:2.

У «орлов» голы записали на свой счет Крисантус Уче на 6-й минуте и Джастин Девенни на 76-й минуте.

В составе «КуПСа» отличились Пётр Пажишек на 50-й минуте и Ибраим Сиссе на 53-й минуте.

Результат матча Кристал Пэлас Лондон 2:2 КуПС Лига конференций. Этап лиги 1:0 Крисантус Уче 6' 1:1 Пётр Пажишек 50' 1:2 Ибрахим Сиссе 53' 2:2 Джастин Девенни 76' Кристал Пэлас: Вальтер Бенитес, Жейде Канво, Борна Соса ( Марк Гехи 64' ), Хефферсон Лерма ( Тайрик Митчелл 64' ), Джастин Девенни, Каден Родни, Ромен Эссе, Крисантус Уче ( Жан-Филипп Матета 77' ), George King ( Эдвард Нкетиа 77' ), Dean Benamar ( Уилл Хьюз 64' ), Joel Drakes-Thomas КуПС: Йоханнес Крайдль, Яакко Оксанен, Самули Миеттинен, Ибрахим Сиссе, Петтери Пеннанен ( Пауло Рикардо 65' ), Дони Арифи, Отто Руоппи, Пётр Пажишек ( Pa Konate 77' ), Саку Саволайнен, Clinton Antwi, Taneli Hamalainen ( Мохамед Туре 65' ) Жёлтые карточки: Борна Соса 3' (Кристал Пэлас), Ромен Эссе 39' (Кристал Пэлас), Марк Гехи 80' (Кристал Пэлас) Красная карточка: Clinton Antwi 73' (КуПС)

Статистика матча 6 Удары в створ 2 5 Удары мимо 1 56 Владение мячом 44 8 Угловые удары 1 5 Офсайды 2 10 Фолы 14

По итогам общего этапа «Кристал Пэлас» занял 10-е место в таблице с 10-ю очками в активе. «КуПС» — на 21-й позиции (7). Обе команды пробились в плей-офф Лиги конференций.

«Динамо» Киев обыграло «Ноа» со счетом 2:0.

В составе украинской команды отличились Владислав Кабаев на 27-й минуте и Матвей Пономаренко на 50-й минуте.

Киевское «Динамо» заняло 27-е место в таблице с 6-ю очками в активе, команда не смогла пройти в плей-офф Лиги конференций. «Ноа» — на 19-й позиции (8), команда сыграет в решающий стадии турнира.

«Зриньски» сыграл вничью с «Рапидом» со счетом 1:1.

У гостей единственный гол забил Луис Шауб на 11-й минуте.

На 90+3-й минуте игрок «Рапида» Ненад Цветкович забил гол в свои ворота.

По итогам общего этапа ЛК «Зриньски» занял 23-е место в таблице с 7-ю очками в активе, команда сыграет в плей-офф турнира. «Рапид» — на последней 36-й строчке с 1-м баллом в копилке.