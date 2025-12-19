Завершились три матча 6-го тура общего этапа Лиги конференций.
«Кристал Пэлас» сыграл вничью с «КуПС» со счетом 2:2.
У «орлов» голы записали на свой счет Крисантус Уче на 6-й минуте и Джастин Девенни на 76-й минуте.
В составе «КуПСа» отличились Пётр Пажишек на 50-й минуте и Ибраим Сиссе на 53-й минуте.
Результат матча
По итогам общего этапа «Кристал Пэлас» занял 10-е место в таблице с 10-ю очками в активе. «КуПС» — на 21-й позиции (7). Обе команды пробились в плей-офф Лиги конференций.
«Динамо» Киев обыграло «Ноа» со счетом 2:0.
В составе украинской команды отличились Владислав Кабаев на 27-й минуте и Матвей Пономаренко на 50-й минуте.
Киевское «Динамо» заняло 27-е место в таблице с 6-ю очками в активе, команда не смогла пройти в плей-офф Лиги конференций. «Ноа» — на 19-й позиции (8), команда сыграет в решающий стадии турнира.
«Зриньски» сыграл вничью с «Рапидом» со счетом 1:1.
У гостей единственный гол забил Луис Шауб на 11-й минуте.
На 90+3-й минуте игрок «Рапида» Ненад Цветкович забил гол в свои ворота.
По итогам общего этапа ЛК «Зриньски» занял 23-е место в таблице с 7-ю очками в активе, команда сыграет в плей-офф турнира. «Рапид» — на последней 36-й строчке с 1-м баллом в копилке.