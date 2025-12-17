Забить получится у всех

прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.15

18 декабря в 6-м туре основного этапа Лиги конференций по футболу сыграют «Кристал Пэлас» и «КуПС». Начало игры — в 23:00 мск.

«Кристал Пэлас»

Турнирное положение: «Орлы» способны пройти весьма далеко. Команда находится на 9 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги конференций.

При этом «Кристал Пэлас» набрал 9 очков в 5 турах третьего по значимости турнира Старого Света. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Орлы» уступили «Манчестер Сити» (0:3).

До того команда уверенно переиграла «Шелбурн» (3:0). Да и поединок с «Фулхэмом» завершился уверенным успехом (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Кристал Пэлас» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Орлы» пребывают в неплохих кондициях. Команда пропустила 4 мяча в Лиге конференций.

Причем «Кристал Пэлас» явно способен прибавить во всех компонентах. Да и мотивация подняться в топ-8 огромная.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Орлы» намерены как можно скорее запрыгнуть в первую восьмерку.

«КуПС»

Турнирное положение: «Канарейки» в Лиге конференций выглядят бледновато. Команда ныне пребывает на 25 месте турнирной таблицы.

Причем «КуПС» в 5 матчах турнира набрал 6 зачётных баллов. При этом команда сумела отличиться 4 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Канарейки» не смогли одолеть «Лозанну» (0:0).

До того команда была бита «Оулу» (1:2). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Ягеллонии» (0:1).

При этом «КуПС» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Канарейки» в последних поединках выглядели бледновато. Команда не побеждает 4 матча подряд.

При этом «КуПС» в среднем забивает реже гола за матч. А вот пропустила команда лишь 3 мяча в основном раунде Лиги конференций.

«Канарейки» имеют потенциал пройти как можно дальше в турнире. Да и отставание от топ-24 нынче минимальное.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Канарейки» намерены зацепиться за заветные баллы.

Статистика для ставок

Обе команды пропускают в среднем реже одного мяча за матч

«Канарейки» не побеждали в 4 своих последних поединках

«Орлы» в среднем забивают реже 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кристал Пэлас» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. Ничья оценена в 7.00, а победа оппонента — в скромные 14.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.45 и 2.60.

Прогноз: «Канарейки» не особенно стабильны, однако имеют достаточно надежные тылы.

Номинальные хозяева способны прибавить, к тому же относительно результативно атакуют.

Ставка: Обе забьют за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.15