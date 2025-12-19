Завершился ряд матчей шестого тура общего этапа Лиги конференций.
Кипрская «Омония» в родных стенах уступила польскому «Ракуву» со счетом 0:1. На 49-й минуте отметился Оскар Репка.
«Ракув» набрал 14 баллов и пробился в 1/8 финала Лиги конференций. У «Омонии» осталось 8 очков и место в 1/16 финала турнира.
В еще одной игре испанский «Райо Вальекано» победил косоварскую «Дриту» с результатом 3:0. Забитыми мячами смогли отметиться Флориан Лежен, Жерар Гумбо и Пача.
Результат матча
В активе «Райо Вальекано» 13 очков и место в 1/8 финала Лиги конференций. «Дрита» с 8 баллами смогла пробиться в 1/16 финала соревнования.
В параллельной встрече польский «Лех» на выезде выиграл у чешской «Сигмы» со счетом 2:1. Точные удары в этой игре на счету Микаэля Ишака, который отметился дублем, у «Леха», и Ян Крал — у «Сигмы».
У «Леха» стало 10 очков, а у «Сигмы» осталось 7 баллов. Обе команды смогли пробиться в плей-офф турнира.
Также словацкий «Слован» вырвал победу у шведского «Хеккена» со счетом 1:0 благодаря голу Сезара Блэкмэна. Оба коллектива не смогли пробиться в плей-офф и покинули еврокубки.
И, наконец, чешская «Спарта» в родных стенах разбила шотландский «Абердин» с результатом 3:0. Голы в этой игре смогли забить Джон Меркадо, Лукас Хараслин и Гаранг Куол.