Завершился ряд матчей шестого тура общего этапа Лиги конференций.

Кипрская «Омония» в родных стенах уступила польскому «Ракуву» со счетом 0:1. На 49-й минуте отметился Оскар Репка.

«Ракув» набрал 14 баллов и пробился в 1/8 финала Лиги конференций. У «Омонии» осталось 8 очков и место в 1/16 финала турнира.

В еще одной игре испанский «Райо Вальекано» победил косоварскую «Дриту» с результатом 3:0. Забитыми мячами смогли отметиться Флориан Лежен, Жерар Гумбо и Пача.

Результат матча Райо Вальекано Мадрид 3:0 Дрита Гнилане 1:0 Флорьян Лежён 33' 2:0 Херард Гумбау 66' 3:0 Альфонсо Эспино 83' Райо Вальекано: Аугусто Баталья, Иван Балью, Флорьян Лежён, Луис Фелипе, Джошуа Вертруд ( Альфонсо Эспино 79' ), Андрей Рациу, Педро Диас ( Иси Паласон 65' ), Херард Гумбау, Унаи Лопес ( Альваро Гарсия 65' ), Фран Перес ( Оскар Валентин 65' ), Серхио Камельо ( Оскар Трехо 85' ) Дрита: Лорит Бехлули, Радди Овука, Эгзон Бейтулай, Илир Мустафа ( Салифу Ибрахим 78' ), Альберт Дабигай, Арб Манай, Блерим Красники, Альмир Айзерай ( Лиридон Балай 46' ), Blerton Sheji, Jorgo Pellumbi, Besnik Krasniqi Жёлтые карточки: Флорьян Лежён 60' — Blerton Sheji 72'

Статистика матча 5 Удары в створ 2 6 Удары мимо 4 77 Владение мячом 23 3 Угловые удары 3 9 Фолы 11

В активе «Райо Вальекано» 13 очков и место в 1/8 финала Лиги конференций. «Дрита» с 8 баллами смогла пробиться в 1/16 финала соревнования.

В параллельной встрече польский «Лех» на выезде выиграл у чешской «Сигмы» со счетом 2:1. Точные удары в этой игре на счету Микаэля Ишака, который отметился дублем, у «Леха», и Ян Крал — у «Сигмы».

У «Леха» стало 10 очков, а у «Сигмы» осталось 7 баллов. Обе команды смогли пробиться в плей-офф турнира.

Также словацкий «Слован» вырвал победу у шведского «Хеккена» со счетом 1:0 благодаря голу Сезара Блэкмэна. Оба коллектива не смогли пробиться в плей-офф и покинули еврокубки.

И, наконец, чешская «Спарта» в родных стенах разбила шотландский «Абердин» с результатом 3:0. Голы в этой игре смогли забить Джон Меркадо, Лукас Хараслин и Гаранг Куол.