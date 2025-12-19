Завершился ряд матчей шестого тура общего этапа Лиги конференций.

«Райо Вальекано»
«Райо Вальекано» globallookpress.com

Кипрская «Омония» в родных стенах уступила польскому «Ракуву» со счетом 0:1.  На 49-й минуте отметился Оскар Репка.

«Ракув» набрал 14 баллов и пробился в 1/8 финала Лиги конференций.  У «Омонии» осталось 8 очков и место в 1/16 финала турнира.

В еще одной игре испанский «Райо Вальекано» победил косоварскую «Дриту» с результатом 3:0.  Забитыми мячами смогли отметиться Флориан Лежен, Жерар Гумбо и Пача.

Результат матча

Райо ВальеканоМадридРайо Вальекано3:0ДритаДритаГнилане
1:0 Флорьян Лежён 33' 2:0 Херард Гумбау 66' 3:0 Альфонсо Эспино 83'
Райо Вальекано:  Аугусто Баталья,  Иван Балью,  Флорьян Лежён,  Луис Фелипе,  Джошуа Вертруд (Альфонсо Эспино 79'),  Андрей Рациу,  Педро Диас (Иси Паласон 65'),  Херард Гумбау,  Унаи Лопес (Альваро Гарсия 65'),  Фран Перес (Оскар Валентин 65'),  Серхио Камельо (Оскар Трехо 85')
Дрита:  Лорит Бехлули,  Радди Овука,  Эгзон Бейтулай,  Илир Мустафа (Салифу Ибрахим 78'),  Альберт Дабигай,  Арб Манай,  Блерим Красники,  Альмир Айзерай (Лиридон Балай 46'),  Blerton Sheji,  Jorgo Pellumbi,  Besnik Krasniqi
Жёлтые карточки:  Флорьян Лежён 60'  —  Blerton Sheji 72'

В активе «Райо Вальекано» 13 очков и место в 1/8 финала Лиги конференций.  «Дрита» с 8 баллами смогла пробиться в 1/16 финала соревнования.

В параллельной встрече польский «Лех» на выезде выиграл у чешской «Сигмы» со счетом 2:1.  Точные удары в этой игре на счету Микаэля Ишака, который отметился дублем, у «Леха», и Ян Крал — у «Сигмы».

У «Леха» стало 10 очков, а у «Сигмы» осталось 7 баллов.  Обе команды смогли пробиться в плей-офф турнира.

Также словацкий «Слован» вырвал победу у шведского «Хеккена» со счетом 1:0 благодаря голу Сезара Блэкмэна.  Оба коллектива не смогли пробиться в плей-офф и покинули еврокубки.

И, наконец, чешская «Спарта» в родных стенах разбила шотландский «Абердин» с результатом 3:0.  Голы в этой игре смогли забить Джон Меркадо, Лукас Хараслин и Гаранг Куол.