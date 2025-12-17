прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.30

18 декабря в 6-м туре основного этапа Лиги конференций по футболу сыграют «Райо Вальекано» и «Дрита». Начало игры — в 23:00 мск.

«Райо Вальекано»

Турнирное положение: «Пчелы» способны пройти весьма далеко. Команда находится на 7 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги конференций.

При этом «Райо Вальекано» набрал 10 очков в 5 турах третьего по значимости турнира Старого Света. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Пчелы» не уступили «Бетису» (0:0).

До того команда переиграла «Ягеллонию» (2:1). А вот поединок с «Эспаньолом» завершился коллизией (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Райо Вальекано» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Пчелы» пребывают в неплохих кондициях. Команда не проигрывает 2 матча кряду.

Причем «Райо Вальекано» явно способен прибавить во всех компонентах. Да и мотивация сохранить место в первой восьмерке огромная.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Пчелы» вполне-себе преуспевают в плане реализации.

«Дрита»

Турнирное положение: «Интеллигенты» в Лиге конференций выглядят бледновато. Команда ныне пребывает на 19 месте турнирной таблицы.

Причем «Дрита» в 5 матчах турнира набрал 8 зачётных баллов. При этом команда сумела отличиться 4 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Интеллигенты» не смогли одолеть «Гьилани» (1:1).

До того команда была бита «АЗ Алкмааром» (0:3). А вот чуть ранее она расписала мировую с «Дуканджини» (1:1).

При этом «Дрита» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Интеллигенты» в последних поединках выглядели бледновато. Команда не побеждает 3 матча подряд.

При этом «Дрита» в среднем забивает реже гола за матч. А вот пропустила команда 5 мячей в основном раунде Лиги конференций.

«Интеллигенты» имеют потенциал пройти как можно дальше в турнире. Вот только голы даются команде крайне натужно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Интеллигенты» намерены зацепиться за заветные баллы.

Статистика для ставок

«Дрита» пропускает в среднем гол за матч

«Интеллигенты» не побеждали в 3 своих последних поединках

«Пчелы» в среднем забивают 2 мяча за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Райо Вальекано» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценена в 7.00, а победа оппонента — в скромные 15.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.45 и 2.60.

Прогноз: «Интеллигенты» не особенно стабильны, однако имеют относительно надежные тылы.

Номинальные хозяева способны прибавить, к тому же более-менее результативно атакуют.

2.30 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Райо Вальекано» — «Дрита» принесёт прибыль 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Обе забьют за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

2.20 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Райо Вальекано» — «Дрита» принесёт чистый выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.20