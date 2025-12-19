Сборная Чехии назначила нового главного тренера, им стал 74-летний Мирослав Коубек. Об этом сообщает пресс-служба местной футбольной федерации.

Срок контракта рассчитан до июня 2028 года. Ранее команду тренировал Иван Гашек, покинувший свою должность после поражения от Фарерских островов (1:2) в отборе ЧМ-2026.

До работы с национальной командой Коубек возглавлял «Викторию» из Пльзени.

Сборная Чехии сыграет в марте в стыковых матчах за право принять участие в ЧМ-2026, в полуфинале команда сыграет с Ирландией.