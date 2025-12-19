Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался об интервью Бруну Фернандеша о том, что ему обидно от того, что клуб хотел его продать прошлым летом.

Рубен Аморим
Рубен Аморим globallookpress.com

«Фернандеш поговорил с клубом перед интервью и сказал, что чувствует.  Мы можем избежать подобных ситуаций, потому что уже знаем, что происходит.  Бруну обсудил это с руководством.

Не знаю, справедливо ли это, но он сказал, что думает.  Бруну должен отвечать на эти вопросы, а не я.  Фернандеш — пример для подражания, который выкладывается на полную и делает всё возможное на каждой тренировке и в каждом матче.  В этом он особенный, а нам нужно прогрессировать, чтобы почувствовать то же самое.  Нам нужно спросить его, я думаю, он отличный пример для всей команды», — приводит слова Аморима Manchester Evening News.

В текущем сезоне АПЛ на счету 31-летнего Фернандеша 16 матчей, в которых он забил пять мячей и сделал семь результативных передач.