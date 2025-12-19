Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение своей команды от «Наполи» со счетом 0:2 в полуфинале Суперкубка Италии.

Массимилиано Аллегри globallookpress.com

«Мы встретились с сильным "Наполи", и мы это знали. Могли бы сыграть лучше в эпизодах с двумя пропущенными голами. Обе команды провели хороший матч, но они защищались лучше и заслужили победу», — цитирует итальянского специалиста Sport Mediaset.

«Милан» является действующим обладатель Суперкубка Италии, завоеванного в январе 2025 года после победы над «Интером» со счетом 3:2. В финале турнира «Наполи» сыграет против победителя встречи между «Интером» и «Болоньей».