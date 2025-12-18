Форвард московского «Спартака» Антон Заболотный зимой может покинуть команду.

Антон Заболотный globallookpress.com

По данным издания Sport Baza, интерес к 34-летнему футболисту проявляет «Сочи», идущий на последнем месте в таблице РПЛ.

Руководство красно-белых считает, что Заболотный не понадобится клубу весной, а в основном составе будут играть Манфред Угальде и Ливай Гарсия. Тем не менее решающее слово по поводу будущего опытного форварда будет принимать новый главный тренер.

В этом сезоне Заболотный сыграл 14 матчей и не забил ни одного мяча. За «Сочи» он выступал с 2019 по 2021 год, провел 52 матча и забил 15 голов.