Экс-футболист «Локомотива» Александр Точилин назвал лучшего игрока РПЛ и главное разочарование 2025-го года.

Алексей Батраков — полузащитник «Локомотива» globallookpress.com

«Лучший игрок РПЛ 2025 года? Наверное, здесь я не буду оригинальным, это Батраков. Почему? Молодой и себя проявляет уже второй сезон, стабильно выступает. "Локомотив" находится в гонке за медали. Этот результат — большая заслуга Батракова, потому что его результативность дает возможность набирать очки.

Какая команда разочаровала? "Динамо". После трех чемпионатов, когда были гонки и где-то в шаге останавливались от чемпионства, думали, что в этом сезоне они точно будут главными конкурентами за медали.

Но к сожалению, первую часть сезона они провалили. Поэтому здесь можно отнести к разочарованию», — цитирует Точилина «Спорт День за Днем».

В нынешнем сезоне Батраков провел за «Локомотив» 17 матчей в рамках РПЛ, забил 11 голов и сделал 6 голевых передач.