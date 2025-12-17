17 декабря московский «Локомотив» объявил о подписании контракта с аргентинским полузащитником Лукасом Верой.LiveSport.Ru рассказывает, на каких условиях состоялся трансфер и какую предысторию он имеет.

Первый пошёл

«Локомотив» не смог договориться с многолетним капитаном команды Дмитрием Бариновым о продлении контракта — не зимой, так летом 29-летний хавбек, скорее всего, перейдет в ЦСКА. «Железнодорожники» так же хотели бы выкупить у «Спартака» Данилу Пруцева, который в этом сезоне выступает в команде Галактионова на правах аренды. Однако для этого прежде необходимо договориться с красно-белыми.

В общем, «Локомотиву» угрожает серьезное ослабление средней линии. Было бы странно, если в клубе не задумывались о том, чтобы подстраховать себя. Так что москвичи уже договорились о трансфере первого новичка этой зимы.

После успешного прохождения медицинского обследования 17 декабря состав «Локомотива» пополнил аргентинский полузащитник Лукас Вера. Заключенное соглашение рассчитано на срок до конца сезона-2027/28.

Я очень рад. Давно хотел перейти сюда, и, к счастью, это наконец-то сбылось. Я оказался там, где мечтал. Здорово, что удалось приехать перед началом сборов. Получится пройти полноценную подготовку с командой к началу второй части сезон. Лукас Вера полузащитник «Локомотива»

Вера пришёл в команду в статусе свободного агента, поэтому обязанности выплачивать компенсацию у «железнодорожников» нет. Но это не значит, что расходов не будет совсем.

Если верить информации, которую разместил журналист Иван Карпов, то годовая зарплата 28-летнего футболиста составит 66 млн рублей (710 тыс. евро по сегодняшнему курсу). Кроме того, в качестве подъемных игроку и комиссии посредникам красно-зеленые заплатят 1,35 млн евро. Стороны договорились о том, чтобы растянуть эти выплаты на 1,5 года.

Лукас Вера www.fclm.ru

В этой сделке больше всего вопросов вызывает физическое состояние аргентинца: в последний раз на поле в официальном матче он выходил 24 мая, а дальше было лишь несколько товарищеских игр в межсезонье. Однако запланированные на январь-февраль 7-недельные сборы должны привести Веру в форму. Тем более, он знаком с требованиями и особенностями футбола в чемпионате России, где он провёл 3 сезона (в «Оренбурге» и в «Химках»).

«Оренбург» хотел как лучше, а получилось…

На самом деле взаимоотношения Веры и «Локомотива» имеют более длительную историю. Впервые о заинтересованности красно-зеленых в трансфере аргентинца СМИ сообщили в мае 2023 года. Их желание подписать полузащитника усилилось после того, как сорвался переход игрока «Сочи» Александра Коваленко. Но «Оренбург» тогда заблокировал возможную продажу Веры — его хотел видеть в своей команде главный тренер Иржи Ярошик.

Вторую попытку приобрести универсального легионера, способного закрыть много позиций в полузащите, «Локомотив» планировал предпринять через полгода. Вера был назван одной из основных трансферных целей красно-зеленых во время зимнего окна.

Тогда москвичи были близки к соглашению о переходе. Со стороной игрока все было согласовано: контракт на 3,5 года и зарплатой в 5,5 млн рублей в месяц (в 2,2 раза больше, чем в «Оренбурге»). А вот загвоздка случилась в переговорах между клубами: они договорились об общей сумме компенсации (300 млн рублей), но не по графику платежей.

«Пуховые» хотели получить всю сумму за 2 транша, а красно-зеленые, которые не могли за полгода найти денег для оплаты второй половины трансфера, предлагали более длительную рассрочку. В итоге трансфер сорвался.

Зимой 2024-го «Локо» предлагал разбить сумму трансфера на несколько траншей — чуть ли не до первого квартала 2026-го. Сумму мы согласовали — 3 миллиона, а вот схема нас не устроила. Мы не кредитная организация, не могли пойти на такую длительную рассрочку. Василий Еремякин бывший президент «Оренбурга»

Время показало, что главным проигравшим в этих переговорах стал «Оренбург». Вера и его агент остались недовольными, что переход сорвался. Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев позже признался, что после несостоявшегося перехода в «Локомотив» аргентинец стал вести себя более капризно и заявлять «хочу — играю, не хочу — не играю».

Дмитрий Андреев vk.com/fcorenburg

Такое поведение непосредственно сказалось на игре. За 11 матчей весной 2024 г. Вера занес в себе актив только одну голевую передачу. Для сравнения: за предыдущие 44 матча в составе «Оренбурга» он забил 3 гола и отметился 11 результативными передачами.

Это привело к тому, что через полгода «Оренбург» смог продать полузащитника «Химкам» всего за 1 млн евро. И то, этот миллион на Южном Урале вряд ли когда-то увидят. У «Химок» началась финансовые проблемы, и по итогам сезона-2024/25 подмосковный клуб был признан банкротом и ликвидирован. Теперь денег просить не с кого.

Погнался за деньгами — остался без футбола

Приближающаяся финансовая катастрофа в «Химках» не могла не вызвать интерес к тем «активам», которым останутся на месте ликвидированного клуба. Одним из тех, кто больше всего подсуетился, стал «Локомотив». Он смог подписать свободными агентами Зелимхана Бакаева и Александра Руденко. Ну и уже облюбованного Лукаса Веру обойти стороной «железнодорожники» не могли.

Тем более в «Химках» хавбек был одним из лидеров команды — принял участие во всех 30 матчах РПЛ, в которых оформил 7 голов и 4 ассиста. Только Антон Заболотный в составе красно-чёрных совершил больше результативных действий (6+6). Впоследствии болельщики «Химок» именно Веру выбрали лучшим футболистом команды в сезоне.

В конце мая 2025 г. сообщалось, что «Локомотив» согласовал с футболистом условия личного контракта, рассчитанного на 3 года. Аргентинец должен был после отпуска прибыть в расположение клуба, чтобы подписать контракт и начать предсезонную подготовку. «Железнодорожники» даже купили игроку билеты, но чуть ли не в аэропорту его перехватил эмиратский «Аль-Вахда», который перебил предложение россиян по зарплате в 2,5 раза (1,5 млн евро за сезон вместо 600 тыс. евро).

Я очень хотел оказаться в «Локомотиве» и надеялся, что клуб поверит в меня. Но были люди, которые сказали, что сделка сорвалась. Только «Аль-Вахда» быстро и чётко проявила серьёзную заинтересованность во мне. Для меня очень важно и ценно такое отношение клуба. Лукас Вера полузащитник «Локомотива»

Но в Абу-Даби Вера счастья не нашёл. По информации СМИ, в ходе предсезонки полузащитник не впечатлил главного тренера Жозе Мораиша. Скорее всего, португальскому специалисту не понравилась игра аргентинца без мяча (за ним в России часто водились недоработки в опорной зоне).

Жозе Мораиш alwahda-sc.com

В результате после возвращения команды со сбора в Германии Вера был отправлен в дубль, где провёл один матч. Что касается главной команды, то хавбек за нее ни разу не сыграл и лишь в 2 матчах из 9 попал в заявку.

Клубу ничего не оставалась, кроме как искать варианты трудоустройства аргентинского полузащитника. Им интересовалось несколько клубов (в частности, его пытался арендовать «Сочи»). Однако Вера, получив солидный контракт, не собирался уходить из клуба. До закрытия трансферного окна не удалось его куда-нибудь пристроить, поэтому 23 сентября «Аль-Вахда» досрочно расторг контракт.

Разорвать контракт была исключительно инициатива клуба. Это невероятно. Летом они бились за меня, долгое время вели переговоры и рассчитывали на меня. А спустя всего три месяца мне позвонили, чтобы разорвать контракт. Это просто нелогично. Лукас Вера полузащитник «Локомотива»

С Верой в лучшее

К приходу Веры в «Локомотив» легенды клуба отнеслись сдержанно позитивно. Дмитрий Булыкин выразил мнение, что аргентинец — хороший футболист, и он ещё покажет себя в РПЛ. Дмитрий Сенников предположил, что Вера будет вторым номером Батракова, а также использован в ротации для игры с фланга.

Алексей Батраков www.fclm.ru

С учетом того, что игра без мяча — это явно не конёк аргентинца, можно согласиться с бывшим защитником сборной России. Так что со стороны Михаила Галактионова логичным станет при организации обороны передвижение Веры в нападение или на фланг.

Футбольный эксперт Андрей Созин, в свою очередь, напомнил, что легионер по ситуации летом уже показал, что он ненадежный человек и однажды подвел клуб. Также вспоминается характеристика, данная Дмитрием Андреевым: «Вера — очень сильный футболист, но у него есть определенные ментальные проблемы, которые ему мешают».

Судьба предоставила полузащитнику шанс загладить свою вину перед «Локомотивом». Только игра на поле может заставить красно-зеленых поверить в Веру.