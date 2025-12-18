«Манчестер Сити» одержал победу над «Брентфордом» (2:0) в матче 1/4 финала Кубка английской лиги.
В составе «горожан» голы записали на свой счет Райан Шерки на 32-й минуте и Савио на 67-й минуте.
Результат матча
Манчестер СитиМанчестер2:0БрентфордБрентфорд
1:0 Райан Шерки 32' 2:0 Савиньо 67'
Манчестер Сити: Джеймс Траффорд, Рико Льюис, Абдукодир Хусанов, Натан Аке, Тейьяни Рейндерс, Савиньо, Дивайн Мукаса, Николас Гонсалес (Бернарду Силва 66'), Оскар Бобб (Филип Фоден 19'), Райан Шерки (Матеус Нунес 66'), Nico O'Reilly (Йошко Гвардиол 65')
Брентфорд: Хаукон Вальдимарссон, Рико Генри (Кин Льюис-Поттер 76'), Нэйтан Коллинз, Сепп ван ден Берг, Кристоффер Аер, Микаель Кайоде (Аарон Хики 75'), Миккель Дамсгор, Матиас Йенсен (Ромель Донован 81'), Витали Янельт, Егор Ярмолюк (Густаво Нунес 88'), Кевин Шаде (Юнус Эмре Конак 88')
Жёлтые карточки: Абдукодир Хусанов 16' (Манчестер Сити), Матеус Нунес 86' (Манчестер Сити)
По итогам противостояния «Манчестер Сити» пробился в полуфинал Кубка английской лиги, а «Брентфорд» завершил свое выступление на турнире.