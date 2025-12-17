Четвертьфинал Кубка лиги приезжает и в Манчестер, на «Этихаде» встретятся «Ман Сити» и «Брентфорд». Для команды Пепа Гвардиолы это шанс напомнить о своей гегемонии в турнире, который ещё недавно считался почти «домашним», тогда как гости в поисках редкого кубкового апсета и возможности впервые за несколько лет шагнуть дальше 1/4. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

16' Хусанов сбил Шаде недалеко от своей штрафной, жёлтая карточка защитнику «Сити».

14' Бобб вошёл в штрафную с правого фланга, обыграл защитника и пробил в ближний угол, на месте Валдимарссон.

13' Шерки низом бил в ближний угол из-за штрафной – не попал.

12' И снова в офсайде Шаде, на этот раз на левом фланге.

10' Перспективная атака могла получиться у гостей, но в офсайде оказался Шаде.

09' Савиньо нарушил правила в атаке, перестарался в прессинге.

Статистика матча 1 Удары в створ 0 1 Удары мимо 0 54 Владение мячом 46 0 Офсайды 4 2 Фолы 0

07' Траффорд со своей половины забросил на Бобба, Валдимарссон забрал мяч на выходе.

05' Льюис отдавал передачу вперёд, не прошёл пас.

03' Генри попал в офсайд.

01' «Брентфорд» начал с центра поля, поехали!

До матча

22:30 В Манчестере сегодня около 10 градусов, достаточно ветрено, а по ходу всего матча ожидается дождь — классический английский мидвик!

22:05 Судейская бригада матча: главный арбитр – Сэм Бэрротт, ассистенты главного – Тимоти Вуд и Ник Гринхол, четвёртый арбитр – Фарай Халлам. На этой стадии турнира ВАР не используется.

21:45 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:

«Манчестер Сити»: Траффорд, Льюис, Хусанов, Аке, О'Райли, Гонсалес, Рейндерс, Бобб, Шерки, Савио, Мукаса.

«Брентфорд»: Валдимарссон, Генри, ван ден Берг, Аер, Коллинз, Кайоде, Йенсен, Ярмолюк, Янельт, Дамсгор, Шаде.

«Манчестер Сити»

Кубок лиги давно не находится в центре внимания «Сити», но контекст нынешнего сезона придаёт турниру дополнительный вес. После серии шести побед в восьми розыгрышах с 2013 по 2021 год «горожане» неожиданно застряли на стадии четвертьфиналов и не доходили до полуфинала уже несколько сезонов подряд. Победа над «Брентфордом» могла бы стать символическим возвращением в привычный для клуба ритм.

Форма команды Гвардиолы внушает уверенность. Пять побед подряд во всех турнирах, уверенная игра в АПЛ и Лиге чемпионов, а также девять побед в десяти последних домашних матчах говорят о том, что «Сити» подходит к игре в хорошем состоянии.

Даже минимальные проблемы, вроде не самого убедительного счёта с «Кристал Пэлас», не выбиваются из общей картины контроля и прагматизма. Ожидается ротация, но глубина состава позволяет хозяевам сохранять высокий уровень даже без ключевых игроков.

«Брентфорд»

Путь «Брентфорда» к четвертьфиналу получился куда более насыщенным. Команда прошла «Борнмут», «Астон Виллу», а затем без проблем разобралась с «Гримсби», продемонстрировав, что в кубковом формате способна быть максимально собранной и агрессивной. Это уже четвёртый выход клуба в четвертьфинал Кубка лиги за последние шесть сезонов, но дальше этой стадии «пчёлы» проходили лишь однажды.

Форма гостей вызывает вопросы. Ничья с «Лидсом» продлила серию без побед до трёх матчей, а выездная статистика выглядит тревожно. Четыре поражения подряд на чужих полях с минимум двумя пропущенными мячами в каждом.

Тем не менее, «Брентфорд» умеет навязывать борьбу фаворитам, а недавние встречи с «Сити» редко превращались в разгромы. Задача команды Кита Эндрюса — максимально сжать игру, выдержать стартовое давление и попытаться зацепиться за свой шанс в переходных фазах.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.03.