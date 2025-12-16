прогноз на матч Кубка английской лиги, ставка за 2.03

17 декабря в матче 1/4 финала Кубка английской лиги сыграют «Манчестер Сити» и «Брентфорд». Начало встречи — в 22:30 мск.

«Манчестер Сити»

Путь к 1/4 финала: «Горожане» стартовали в Кубке английской лиги со стадии 1/16 финала, где обыграли «Хаддерсфилд» со счетом 2:0, забив по голу в каждом тайме.

Уже в 1/8 финала «Манчестер Сити» одержал победу над «Суонси» со счетом 3:1 в гостях. Команда Хосепа Гвардиолы добилась виктории во 2-м тайме.

Последние матчи: В прошлом поединке «Манчестер Сити» обыграл «Кристал Пэлас» со счетом 3:0 в АПЛ. До этого команда одолела «Реал» (2:1) в Лиге чемпионов.

У «горожан» продолжается победная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот отрезок команда также одолела «Сандерленд» (3:0), «Фулхэм» (5:4) и «Лидс» (3:2).

Не сыграют: Ковачич, Родри и Стоунз (у всех — травмы).

Состояние команды: «Манчестер Сити» набрал отличный ход, команда претендует на чемпионство в АПЛ, готова пошуметь в Лиге чемпионов, а также у «горожан» отличные шансы на победу в Кубке английской лиги.

В последних 5-и очных встречах «Манчестер Сити» 4 раза обыгрывал «Брентфорд» и однажды команды сыграли вничью. Смогут ли «горожане» на сей раз победить? У подопечные Гвардиолы есть все шансы пробиться в полуфинал турнира.

«Брентфорд»

Путь к 1/4 финала: «Пчелам» попадаются не самые простые соперники в Кубке лиги. «Брентфорд» на стадии 1/32 финала обыграл «Борнмут» со счетом 2:0, забив по голу в каждом тайме.

В 1/16 финала команда одолела «Астон Виллу» со счетом 2:1 в серии пенальти. В следующей стадии «Брентфорду» попался «Гримсби», который был разгромлен со счетом 5:0.

Последние матчи: В прошлом туре АПЛ «пчелы» сыграли вничью с «Лидсом» (1:1), упустив минимальное преимущество на 82-й минуте. До этого команда уступила «Тоттенхэму» со счетом 0:2.

В последних 5-и встречах у «Брентфорда» только одна победа над «Бернли» (3:1), 3 поражения и одний ничейный результат. За этот отрезок команда забила 5 голов при 8-и пропущенных.

Не сыграют: Карвалью, Да Силва и Миламбо (у всех — травмы).

Состояние команды: «Брентфорду» удалось не без труда пробиться в четвертьфинал Кубка лиги, а также команда продолжает бороться за выживание в АПЛ. Вся борьба у «пчел» уже впереди.

Стоит отметить, что у «Брентфорда» есть нападающий Игор Тиаго, который проводит отличный сезон. Этот форвард был признан лучшим игроком ноября в АПЛ. В предстоящем матче Тиаго может стать ключевым футболистом.

Статистика для ставок

«Манчестер Сити» выиграл 5 последних матчей во всех турнирах

«Брентфорд» не может победить на протяжении 3-х последних встреч

В последних 5-и очных поединках «Манчестер Сити» 4 раза обыгрывал «Брентфорд»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 5.00, а победа «Брентфорда» — в 7.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.55 и 2.35.

Прогноз: «Манчестер Сити» набрал отличный ход. «Брентфорд» не сможет противостоять «горожанам».

2.03 Победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5). Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч «Манчестер Сити» — «Брентфорд» принесёт прибыль 1030₽, общая выплата — 2030₽

Ставка: Победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 2.03.

Прогноз: В 1-м тайме «Манчестер Сити» будет активен, команда забьет минимум один гол.

2.00 Только «Манчестер Сити» забьет в 1-м тайме. Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Манчестер Сити» — «Брентфорд» позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Только «Манчестер Сити» забьет в 1-м тайме за 2.00.