Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал выступление голкипера Матвея Сафонова в серии пенальти.

Матвей Сафонов globallookpress.com

В финале Межконтинентального кубка россиянин отразил четыре пенальти подряд и принес французскому клубу победу над «Фламенго» (1:1, пен. — 2:1) в турнире.

«Я впервые вижу, чтобы вратарь отразил четыре удара в серии пенальти. Но мы рады, что продолжаем выигрывать трофеи. "ПСЖ" заслужил эту победу.

Сейчас самое время отпраздновать этот трофей, поздравить всех — тех, кто играл, и тех, кто не играл, — и порадоваться за наших болельщиков. Мы хотим продолжать творить историю. Но сейчас нам просто нужно насладиться этим моментом», — приводит Canal Supporters слова испанского наставника.

По итогам встречи Сафонов завоевал приз лучшего игрока. Это уже шестой его трофей в составе «ПСЖ».