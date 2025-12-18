Нападающий «Баварии» Гарри Кейн высказался о своей физической форме в 32 года.

Гарри Кейн — нападающий «Баварии» globallookpress.com

«Мне сейчас 32 года, возраст, когда люди просто предполагают, что ты начнёшь сбавлять обороты и карьера подходит к концу. Но я чувствую, что нахожусь на самом пике. Даже если я посмотрю на статистику по бегу за этот сезон, я пробегаю столько, сколько никогда раньше.

Я чувствую, что могу играть ещё много лет, нахожусь в расцвете сил и надеюсь, что это продлится ещё несколько лет. Как мы знаем, в футболе всё может измениться довольно быстро, так что посмотрим. Прямо сейчас я чувствую себя по-настоящему хорошо», — приводит слова Кейна официальный сайт Бундеслиги.

В нынешнем сезоне форвард провел за «Баварию» 14 матчей в рамках Бундеслиги, забил 18 голов и сделал 3 голевые передачи.