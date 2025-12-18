Агент Таймаз Хархаров, представляющий интересы вингера ЦСКА Кирилла Глебова, высказался о возможном переходе футболиста в другой клуб.

Кирилл Глебов globallookpress.com

«Чем ближе трансферное окно, тем больше разных звонков по Кириллу. Звонят все перечисленные вами субъекты футбола, интересуются ситуацией, финансовыми параметрами. Но, как я говорил ранее, Кирилл максимально сфокусирован на том, чтобы качественно подготовиться ко второй части сезона и помочь ЦСКА в борьбе за чемпионство», — приводит слова Хархарова «Советский спорт».

В текущем сезоне Глебов принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал три результативные передачи.