Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш высказался об игре форвард Криштиану Роналду в национальной команде.

Бруну Фернандеш globallookpress.com

«Криштиану продолжает оставаться игроком очень высокого уровня в штрафной. Он отвлекает защитников и создает пространство для других игроков. Если Криштиану не играет, а играет Гонсалу Рамуш, он силен в прессинге и хорош в диагональных забегах.

Когда я не играю, а Бернарду Силва играет на позиции "десятки", он дает больше владения мячом, я же делаю больше завершающих передач. Это все так. Все игроки вносят свой вклад и отнимают что-то у других. Криштиану такой же, как и мы. Мы должны уметь адаптироваться и усиливать качества друг друга, чтобы это пошло на пользу национальной команде.

Я знаю, люди думают, что мы играем лучше без Роналду, что игроки более свободны и гибки. Я думаю, что если это происходит, то отчасти это наша вина. Мы не беспокоимся, если Криштиану находится на поле, потому что Криштиану может нам помочь», — приводит слова Фернандеша ESPN.

Напомним, что 40-летний Роналду является лучшим бомбардиром в истории национальных команд.