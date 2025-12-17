Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский поделился мнением об уровне РПЛ.

Алексей Шпилевский globallookpress.com

«Конечно, не хватает еврокубков, думаю, для всех клубов. Но в целом я вижу как шаг вперед, и я стараюсь здесь то, что мне предоставлено, из этих условий, которые здесь мы имеем, максимально выжать. Я не говорю, что я завтра собираюсь покидать клуб, но когда-нибудь, конечно, хочется мне дальше расти и уже доказывать на более высшем уровне», — сказал Шпилевский в интервью клубной пресс-службе.

«Пари НН» завершил первую половину сезона Российской Премьер-лиги на 14- м месте, набрав после 18-ти туров 14 очков. Лидером чемпионата является «Краснодар».