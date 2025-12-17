Российского голкипера ПСЖ Матвея Сафонова признали лучшим игроком финального матча Межконтинентального кубка против «Фламенго» (1:1, 2:1 по пен.).

Напомним, что в основное время матча Сафонов пропустил единственный гол на 62-й минуте.  Игрок «Фламенго» Жоржиньо реализовал одиннадцатиметровый удар.

Сафонов отразил 4 пенальти из 5-и в послематчевой серии.  В составе ПСЖ победный одиннадцатиметровый удар реализовал Нуну Мендеш.

Российский голкипер провел 4-й матч подряд за парижскую команду во всех турнирах.  За этот период ПСЖ не проиграл ни одного матча (3 победы и 1 ничья), Сафонов пропустил 3 гола за 4 встречи.