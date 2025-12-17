Финал обещает стать столкновением двух разных философий. «ПСЖ» будет делать ставку на индивидуальное мастерство и темп, тогда как «Фламенго» предпочтёт контроль, дисциплину и выверенные атаки. Парижанам важно избежать провалов в обороне, а бразильцам — не позволить сопернику разогнать игру через быстрые фланги

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

17' Пульгар с дальней дистанции ударил, но прямо по позиции Сафонова.

16' Мяч впервые оказался у Сафонова, который едва не привёз, отдав передачу Плату, но тот растерялся от такого подарка и атака сошла на нет!

11' Отменили гол! 0:0.

09' Вроде бы гол!!!! но, похоже гол отменят!! Решил спасти свою команду от назначения углового Росси, догнал мяч у лицевой, выбил сферу с лицевой, но подбор оказался за Невешем. Тот головой скинул на Руиса, который пробил точно по воротам Фабиана.

08' Ли Кан Ина бьёт метров с 25-ти, но попадает прямо в руки Росси.

05' ПСЖ получил право на штрафной, Витинья с правого фланга навесил на Нэвеша, но форвард ударил мимо створа. Хотя, позиция на дальней штанге была очень опасной!

Статистика матча 2 Удары в створ 1 2 Удары мимо 0 69 Владение мячом 31 2 Угловые удары 0 2 Фолы 4

02' Первые минуты достаточно спокойно проходят.

01' Матч начался! С центра разыграли бразильцы!

До матча

19:58 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

19:55 Команды выходят на поле, матч скоро начнётся!

19:50 Погода в Аль-Райне солнечная, +21 градус.

19:45 Главный судья: Исмаил Эльфат (Остин, США).

19:40 Матч пройдёт в городе Аль-Райан, (Катар) на стадионе «Ахмед бин Али», вместимость арены — 45032 зрителей.

Стартовые составы команд

ПСЖ: Матвей Сафонов, Маркиньос, Вильям Пачо, Нуну Мендеш, Уоррен Заир-Эмери, Витинья, Фабиан Руис, Жоау Невеш, Ли Кан Ин, Дезире Дуэ, Хвича Кварацхелия.

Фламенго: Агустин Росси, Гильермо Варела, Лео Ортис, Перейра Лео, Алекс Сандро, Эрик Пульгар, Жоржиньо, Хиорхьян де Арраскаэта, Хорхе Карраскаль, Гонсало Плата, Бруно Энрике.

ПСЖ

Парижский клуб выходит на финал Межконтинентального кубка напрямую как победитель Лиги чемпионов сезона-2024/25, однако текущая форма команды Луиса Энрике оставляет вопросы. В пяти последних матчах «ПСЖ» добыл три победы, один раз сыграл вничью и потерпел одно поражение, отметившись 13 забитыми мячами при 6 пропущенных. Средняя результативность остаётся высокой, но стабильности в игре нет: нулевая ничья с «Атлетиком» и минимальное поражение от «Монако» (0:1) выявили проблемы при позиционном вскрытии обороняющихся соперников, а матчи с «Тоттенхэмом» (5:3) и «Мецем» (3:2) показали уязвимость защитной линии при быстрых ответных атаках. В чемпионате Франции парижане идут вторыми, отставая от лидера всего на одно очко, но при этом регулярно позволяют соперникам создавать моменты у своих ворот. Отдельный фактор — кадровые перестановки. Из-за отъезда в сборные команде не помогут Ашраф Хакими и Нуну Мбайе, а на последнем рубеже в последних встречах всё чаще появляется Матвей Сафонов, что также добавляет неопределённости.

Фламенго

«Фламенго» подходит к решающему матчу в статусе одной из самых стабильных команд календарного года. Бразильцы уже оформили «золотой дубль», выиграв чемпионат страны и Кубок Либертадорес, а на Межконтинентальном кубке прошли полноценный турнирный путь, поочерёдно обыграв «Крус Асуль» (2:1) и «Пирамидз» (2:0). За последние 13 матчей команда потерпела лишь одно поражение, демонстрируя редкое сочетание надёжности и хладнокровия. Ключевое звено — Джорджиан де Арраскаэта. Уругваец определяет темп атак, регулярно участвует в голевых эпизодах и уже отметился дублем на текущем турнире. «Фламенго» умеет долго контролировать мяч, минимизировать риски и не проваливаться структурно даже под давлением. В обороне команда допускает мало свободных зон, а в атаке действует рационально, без лишней спешки. Единственной кадровой потерей остаётся Аллан, однако его отсутствие не критично для общей игровой модели.

Личные встречи

Команды между собой не встречались.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.92.