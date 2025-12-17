ПСЖ одержал победу над «Фламенго» (1:1, 2:1 по пен.) в финальном матче Межконтинентального кубка 2025-го года.
В основное время матча команды обменялись голами. У парижан отличился Хвича Кварацхелия на 38-й минуте. В составе «Фламенго» гол забил Жоржиньо на 62-й минуте с пенальти.
Команды довели дело до серии одиннадцатиметровых ударов, где сильнее оказался ПСЖ. Победный удар на счету Нуну Мендеша.
Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов провел на поле весь матч. Вратарь отразил 4 пенальти из 5-и в послематчевой серии.
Результат матча
ПСЖПариж1:1ФламенгоРио-де-Жанейро
1:0 Хвича Кварацхелия 38' 1:1 Жоржиньо 62' пен. 2:1 Витор Феррейра 120' пен. 2:2 Николас де ла Крус 120' пен.
ПСЖ: Матвей Сафонов, Маркос Маркиньос, Вильян Пачо, Нуну Мендеш, Уоррен Заир-Эмери, Жоау Невеш, Витор Феррейра, Фабиан Руис (Quentin Ndjantou 106'), Дезире Дуэ (Усман Дембеле 78'), Хвича Кварацхелия (Ибраим Мбайе 91'), Ли Кан Ин (Сенни Меюлю 35')
Фламенго: Агустин Росси, Алекс Сандро, Леонардо Перейра, Лео Ортис, Гильермо Варела, Хорхе Карраскаль (Педро Родригес 56'), Гонсало Плата (Самуэл Лино 108'), Жоржиньо (Николас де ла Крус 74'), Эрик Пульгар, Бруно Энрике (Луис Араужо 90'), Хиорхьян де Арраскаета (Сауль Ньигес 74')
Жёлтые карточки: Фабиан Руис 32', Витор Феррейра 44', Вильян Пачо 85' — Жоржиньо 20', Алекс Сандро 23', Эрик Пульгар 64', Гонсало Плата 90+5', Сауль Ньигес 96', Жуниньо 120'
По итогам противостояния ПСЖ стал обладателем Межконтинентального кубка 2025-го года.