ПСЖ одержал победу над «Фламенго» (1:1, 2:1 по пен.) в финальном матче Межконтинентального кубка 2025-го года.

Матвей Сафонов — голкипер ПСЖ globallookpress.com

В основное время матча команды обменялись голами. У парижан отличился Хвича Кварацхелия на 38-й минуте. В составе «Фламенго» гол забил Жоржиньо на 62-й минуте с пенальти.

Команды довели дело до серии одиннадцатиметровых ударов, где сильнее оказался ПСЖ. Победный удар на счету Нуну Мендеша.

Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов провел на поле весь матч. Вратарь отразил 4 пенальти из 5-и в послематчевой серии.

Результат матча ПСЖ Париж 1:1 Фламенго Рио-де-Жанейро 1:0 Хвича Кварацхелия 38' 1:1 Жоржиньо 62' пен. 2:1 Витор Феррейра 120' пен. 2:2 Николас де ла Крус 120' пен. ПСЖ: Матвей Сафонов, Маркос Маркиньос, Вильян Пачо, Нуну Мендеш, Уоррен Заир-Эмери, Жоау Невеш, Витор Феррейра, Фабиан Руис ( Quentin Ndjantou 106' ), Дезире Дуэ ( Усман Дембеле 78' ), Хвича Кварацхелия ( Ибраим Мбайе 91' ), Ли Кан Ин ( Сенни Меюлю 35' ) Фламенго: Агустин Росси, Алекс Сандро, Леонардо Перейра, Лео Ортис, Гильермо Варела, Хорхе Карраскаль ( Педро Родригес 56' ), Гонсало Плата ( Самуэл Лино 108' ), Жоржиньо ( Николас де ла Крус 74' ), Эрик Пульгар, Бруно Энрике ( Луис Араужо 90' ), Хиорхьян де Арраскаета ( Сауль Ньигес 74' ) Жёлтые карточки: Фабиан Руис 32', Витор Феррейра 44', Вильян Пачо 85' — Жоржиньо 20', Алекс Сандро 23', Эрик Пульгар 64', Гонсало Плата 90+5', Сауль Ньигес 96', Жуниньо 120'

Статистика матча 9 Удары в створ 2 8 Удары мимо 4 63 Владение мячом 37 9 Угловые удары 3 2 Офсайды 2 14 Фолы 16

По итогам противостояния ПСЖ стал обладателем Межконтинентального кубка 2025-го года.