Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко высказался о прогрессе игрока «красно-белых» Игоря Дмитриева.

Игорь Дмитриев
Игорь Дмитриев globallookpress.com

«Дмитриева в "Спартаке" я и раньше выделял.  Но судить по некоторым матчам не стоит.  Он молодой, мы таких футболистов начинаем до небес поднимать и расхваливать.  И они начинают думать, что всего добились и всё умеют.  Пока молодой, на сегодняшний день, да, он перспективный.  Мне кажется, Дмитриев — это будущее "Спартака".

Но рано, нужно какое-то время.  Посмотрим, как он проведёт вторую часть сезона.  Если говорить о качествах, конечно, он талантливый и хороший футболист.  Я надеюсь, что он дальше будет прибавлять и станет лидером "Спартака".  Но на сегодняшний день его можно выделить», — цитирует Павлюченко «Чемпионат».