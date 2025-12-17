Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко высказался о прогрессе игрока «красно-белых» Игоря Дмитриева.

Игорь Дмитриев globallookpress.com

«Дмитриева в "Спартаке" я и раньше выделял. Но судить по некоторым матчам не стоит. Он молодой, мы таких футболистов начинаем до небес поднимать и расхваливать. И они начинают думать, что всего добились и всё умеют. Пока молодой, на сегодняшний день, да, он перспективный. Мне кажется, Дмитриев — это будущее "Спартака".

Но рано, нужно какое-то время. Посмотрим, как он проведёт вторую часть сезона. Если говорить о качествах, конечно, он талантливый и хороший футболист. Я надеюсь, что он дальше будет прибавлять и станет лидером "Спартака". Но на сегодняшний день его можно выделить», — цитирует Павлюченко «Чемпионат».