17 декабря в Манчестере на «Этихад» «Манчестер Сити» примет «Брентфорд» в матче 1/4 финала Кубка английской лиги. Старт поединка в 22:30 мск.

«Ман Сити» набрал хорошую форму, выиграв 5 поединков подряд. В последних матчах подопечные Хосепа Гвардиолы обыграли «Кристал Пэлас», «Сандерленд» и мадридский «Реал». До этого в Кубке лиги «горожане» прошли «Хаддерсфилд» и «Суонси».

«Брентфорд» такими результатами похвастаться не может. У «пчел» только одна победа в последних пяти поединках. В прошлом матче гости сыграли вничью с «Лидсом», а перед этим уступили «Тоттенхэму» и «Арсеналу». В Кубке лиги «Брентфорд» прошел «Борнмут», «Астон Виллу» и «Гримсби». Но сможет ли клуб продолжить свой путь в турнире, если «Ман Сити» выиграл 4 из 5 очных матчей?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры предлагают такие котировки: 1.62 и 5.30 на победу в матче, 1.35 и 3.30 на проход в следующий раунд.

Искусственный интеллект считает, что будет ничья 1:1.

Трансляция матча

