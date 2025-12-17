Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от «Локомотива» во второй части сезона РПЛ.

Алексей Батраков («Локомотив») globallookpress.com

«Положительные итоги годы для "Локомотива" с точки зрения результата и качества игры. Все это отражается на посещаемости, что очень важно. Людям очень нравится, как играет "Локомотив", и нравятся молодые игроки, которые появились в команде. В команде мало легионеров, что тоже подкупает зрителей. В целом, год можно отметить как очень положительный. Третье место, которое занимает команда сейчас, заслуженное. Оно соответствует бронзе, а за медали всегда хвалят. "Локомотив" будет бороться за чемпионство в этом сезоне. Они были во главе турнирной таблицы, потом оступились, но борьба продолжается», — цитирует Игнатьева «Матч ТВ».

«Локомотив» с 37 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» (40) на три балла.