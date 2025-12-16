Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков и хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян стали самыми дорогими игроками РПЛ по версии Transfermarkt после обновления рыночных стоимостей. Оба оцениваются в 25 миллионов евро.

Эдуард Сперцян globallookpress.com

Сперцян в нынешнем сезоне провел за «Краснодар» 25 матчей, в которых отличился девять раз и оформил 13 голевых передач. В прошлом сезоне капитан «быков» помог команде выиграть первое в истории клуба чемпионство РПЛ.

Батраков в составе «Локомотива» проводит более яркий индивидуальный сезон. Полузащитник в 23 матчах записал на свой счет 15 забитых мячей и шесть голевых передач. Контракт Батракова с московским клубом действует 30 июня 2029 года.