Французский полузащитник «Краснодара» Гаэтан Перрен считает, шансы своего клуба снова выиграть чемпионат России очень высокими.

Гаэтан Перрен globallookpress.com

«Первая часть прошла, "Краснодар" занимает первое место в таблице чемпионата России. Наши шансы на победу в РПЛ очень хорошие. С каждым днем и каждым матчем мы обретали уверенность. Хорошая часть сезона для нашей команды», — цитирует футболиста ТАСС.

29-летний хавбек пополнил ряды «Краснодара» перед началом этого сезона, перебравшись из «Осера», в составе которого был одним из самых ярких футболистов Лиги 1.

В этом сезоне Перрен сыграл за «быков» в РПЛ 12 матчей, забил один гол и сделал 2 ассиста. После 18 туров «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 40 очками.