16 декабря в Гвадалахаре на стадионе «Педро Эскартен» состоится матч 1/16 финала Кубка Испании, в котором «Барселона» Ханси Флика сыграет с местной командой «Гвадалахара». Начало игры в 23:00 мск.
Эксперты пророчат каталонцам легкую победу. Соперник у «Барселоны» несложный. «Гвадалахара» — представитель низшей лиги РФЕФ, где ничем особо не выделяется.
Сегодня «Барселона» имеет все шансы на то, чтобы продлить свою победную серию из пяти поединков. Так что, судя по всему, у хозяев нет никаких шансов.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.54.
- Коэффициенты букмекеров: 18.0 и 1.09 на победу команд в основное время, 11.0 и 1.03 на их проход в следующий раунд.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Гвадалахара» — «Барселона» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.