16 декабря в Гвадалахаре на стадионе «Педро Эскартен» состоится матч 1/16 финала Кубка Испании, в котором «Барселона» Ханси Флика сыграет с местной командой «Гвадалахара». Начало игры в 23:00 мск.

Эксперты пророчат каталонцам легкую победу. Соперник у «Барселоны» несложный. «Гвадалахара» — представитель низшей лиги РФЕФ, где ничем особо не выделяется.

Сегодня «Барселона» имеет все шансы на то, чтобы продлить свою победную серию из пяти поединков. Так что, судя по всему, у хозяев нет никаких шансов.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.54.

Коэффициенты букмекеров: 18.0 и 1.09 на победу команд в основное время, 11.0 и 1.03 на их проход в следующий раунд.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Гвадалахара» — «Барселона» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.