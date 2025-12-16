В московском «Динамо» не приняли финального решения по главному тренеру на заседании совета директоров.

Ролан Гусев globallookpress.com

Как пишет «СЭ», участники обсудили кандидатуры, включая исполняющего обязанности Ролана Гусева и Станислава Черчесова, после чего решили углубленно проработать вопрос. Ожидается, что бело-голубые определятся до Нового года.

17 ноября Валерий Карпин объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо», который занимал с июня 2025 года. Последние четыре матча команда провела под руководством Гусева.

Первую половину сезона в Российской Премьер-лиге московский клуб завершил на десятом месте с 21 баллом в активе.