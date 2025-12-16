Голкипер «Манчестер Сити» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма признан лучшим вратарем 2025 года по версии FIFA The Best. Об этом сообщила пресс-служба «Сити» в соцсетях.

Джанлуиджи Доннарумма globallookpress.com

На награду претендовали Алисон («Ливерпуль»/Бразилия), Тибо Куртуа («Реал»/Бельгия), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»/Аргентина), Мануэль Нойер («Бавария»/Германия), Давид Райя («Арсенал»/Испания), Ян Зоммер («Интер»/Швейцария) и Войцех Щенсный («Барселона»/Польша).​

Церемония вручения пройдет сегодня в Дохе в 20:00 по московскому времени.