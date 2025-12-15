15 декабря в Риме на стадионе «Олимпико» состоится последний матч 15-го тура итальянской Серии А, в котором «Рома» примет «Комо». Встреча начнется в 22:45 по мск.

«Рома» набрала 27 очков и сейчас находится на четвертой позиции в таблице. В случае победы «римляне» смогут закрепиться в топ-4, оторвавшись от ближайшего преследователя на 4 пункта. Подопечным Гасперини очень нужна победа. Его команда проиграла в двух последних турах. Отметим, что в нынешнем сезоне на счету «джаллоросси» 9 побед и 5 поражений.

«Комо» после поражения от «Интера» имеет 24 очка. В нынешнем сезоне гости проиграли лишь дважды и в целом показывают неплохие результаты. Зона еврокубков всего в одном пункте. При этом победа обеспечит подопечным Фабрегаса пятое место.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.20.

Котировки букмекеров на матч составляют: 2.27 на победу «Ромы», 3.10 на ничью, 3.70 на победу «Комо».

Предсказание искусственного интеллекта: ничья с результатом 0:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Рома» — «Комо» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.