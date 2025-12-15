15 декабря в Риме на стадионе «Олимпико» состоится последний матч 15-го тура итальянской Серии А, в котором «Рома» примет «Комо». Встреча начнется в 22:45 по мск.
«Рома» набрала 27 очков и сейчас находится на четвертой позиции в таблице. В случае победы «римляне» смогут закрепиться в топ-4, оторвавшись от ближайшего преследователя на 4 пункта. Подопечным Гасперини очень нужна победа. Его команда проиграла в двух последних турах. Отметим, что в нынешнем сезоне на счету «джаллоросси» 9 побед и 5 поражений.
«Комо» после поражения от «Интера» имеет 24 очка. В нынешнем сезоне гости проиграли лишь дважды и в целом показывают неплохие результаты. Зона еврокубков всего в одном пункте. При этом победа обеспечит подопечным Фабрегаса пятое место.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.20.
- Котировки букмекеров на матч составляют: 2.27 на победу «Ромы», 3.10 на ничью, 3.70 на победу «Комо».
- Предсказание искусственного интеллекта: ничья с результатом 0:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Рома» — «Комо» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.