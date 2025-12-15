прогноз на матч Серии А, ставка за 2.20

15 декабря в матче 15-го тура итальянской Серии А сыграют «Рома» и «Комо». Начало встречи — в 22:45 мск.

«Рома»

Турнирное положение: Римский клуб продолжает борьбу за призовые места. После 14-и туров в Серии А «Рома» занимает 4-е место в таблице с 27-ю очками в активе.

Команда имеет в активе девять побед и пять поражений при общей разнице мячей — 15:8.

Последние матчи: в последнем поединке «Рома» крупно обыграла «Селтик» в Лиге Европы (3:0). Ранее клуб проиграл «Кальяри» в чемпионате со счетом 0:1 и минимально переиграл «Парму» со счетом 2:1.

В последних пяти поединках римская команда записала на свой счет три победы и два поражения при десяти забитых и четырех забитых мячах. Отметим проигрыш «Наполи» (0:1) и виктории против «Кремонезе» (3:1) и «Удинезе» (2:0).

Прогнозы и ставки на Серию А

Не сыграют: травмированы — Артем Довбик и Эдоардо Бове.

Состояние команды: отметим отличную игру римлян в обороне. Команда пропустила всего восемь мячей — лучший результат в Серии А. При этом команда не блещет в атаке, забивая всего один мяч в среднем по сезону в чемпионате.

«Комо»

Турнирное положение: После 14-и туров в чемпионате Италии «ларианцы» идут на шестой строчке, имея в активе 24 очка при шести победах, шести матчей вничью и двух поражениях. Разница мячей — 19:11.

Последние матчи: в последнем матче команда под руководством Сеска Фабрегаса крупно проиграла миланскому «Интеру» (4:0). Ранее «Комо» обыграла «Сассуоло» со счетом 2:0 и разгромила «Торино» со счетом 5:1.

Как итог, в пяти последних матчах клуб имеет в активе две победы, два поединка вничью и одно поражение при семи забитых и пяти пропущенных мячах.

Не сыграют: Альваро Мората, Эдоардо Гольданига и Альберто Доссена — все травмированы.

Состояние команды: отметим, что «Комо» выдал серию из 12-ти матчей без поражений в этом сезоне. Неудача в последнем поединке прервала этот рывок. Однако в предстоящем поединке «ларианцы» будут настроены на борьбу за топ-4 чемпионата.

Статистика для ставок

«Рома» проиграла два матча в последних семи поединках

«Комо» крупно проиграл последний матч «Интеру» (0:4)

«Комо» в 12 матчах проиграла лишь один раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Рома» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.16. Ничья оценена в 3.20, а победа «Комо» — в 3.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.15 и 1.64.

Прогноз: Несмотря на таланты «Комо» играть в атаке, «Рома» Джан Пьеро Гасперини умеет играть в обороне. Ожидаем в матче меньше двух забитых мячей.

2.20 ТМ 2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Рома» — «Комо» принесёт прибыль 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Тотал меньше двух мячей в матче за 2.20.

Прогноз: Несмотря на крупное поражение в последнем матче, «Комо», на наш взгляд, не выглядит аутсайдером. Однако победу гостей сложно представить, можно сыграть на ничейном результате.

3.20 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.20 на матч «Рома» — «Комо» принесёт чистый выигрыш 2200₽, общая выплата — 3200₽

Ставка: Ничья в матче за 3.20.