Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес подвел итоги уходящего года.

Флорентино Перес globallookpress.com

«И несмотря на эту очень печальную ситуацию для всех ситуация "Барселоны" по делу Негрейры, очень рады будущему нашего клуба. Мы являемся свидетелями завершения реконструкции стадиона "Сантьяго Бернабеу", которым восхищаются все, кто его посещает. Исторический матч НФЛ продемонстрировал миру энтузиазм, вызванный преображением "Бернабеу", который теперь стал одной из величайших авангардных икон спорта и одной из главных туристических достопримечательностей Мадрида. Гордимся тем, что можем внести свой вклад в престиж нашего города и нашей страны с помощью этого стадиона.

И в заключение. От имени совета директоров мадридского "Реала" и от себя лично желаем вам и вашим семьям счастливого Рождества и Нового года, который принесёт всем здоровье, счастье и профессиональные успехи», — цитирует Переса клубная пресс-служба.

Напомним, что «Реал» в настоящий момент занимает второе место в турнирной таблице Примеры, отставая на четыре очка от лидирующей «Барселоны».