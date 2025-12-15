Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался по поводу своих слов об отсутствии поддержки в клубе.

Энцо Мареска globallookpress.com

«Я уже говорил об этом, и мне нечего добавить. Завтра игра в Кардиффе, умоляю. Думаю, я достаточно ясно выразился, ни больше ни меньше.

Я уважаю ваше журналистское мнение. Я уважаю мнение людей. Но, опять же, мне нечего добавить. Мое внимание сосредоточено на завтрашней игре, где мы можем выйти в третий полуфинал за 18 месяцев с тех пор, как я пришел в клуб.

Мы живем в эпоху, когда каждый может говорить то, что думает. Я уважаю мнение людей. Мне нечего добавить. Мое внимание сосредоточено только на завтрашнем дне», — цитирует Мареску Sky Sports.

Напомним, что «Челси» в настоящий момент имеет в своем активе 28 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ.

16 декабря лондонцы сыграют с «Кардифф Сити» в четвертьфинале Кубка английской лиги.