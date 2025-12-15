Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк высказался об игре своей команды в первой половине сезона российской Премьер-лиги.

Матвей Кисляк — полузащитник ЦСКА globallookpress.com

«Наверное, если оценивать трезвой головой, то первая часть сезона получилась хорошей.

Набрали 36 очков, мы близко к лидерам — это хорошо. Постараемся во второй части сезона чуть-чуть прибавить и уже показать иной футбол, иной результат. Надеюсь, получится. Я, думаю, можно оценить первую часть сезона положительно. Посмотрим, что будет в мае», — приводит слова Кисляка ТАСС.

После 18-и туров в российской Премьер-лиге ЦСКА занимает 4-е место в таблице с 36-ю очками в активе, отставая от лидерства в чемпионате на 4 пункта.