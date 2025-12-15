Главный тренер «Ноттингем Форест» Шон Дайч остался очень доволен разгромной победой над «Тоттенхэма» в рамках 16-го тура АПЛ.

Шон Дайч globallookpress.com

«В целом это было наше, пожалуй, лучшее выступление благодаря сбалансированной игре. Когда нам требовалось обороняться, мы это делали. Когда появлялась возможность играть в пас, мы её использовали. И когда нужно было расчищать себе путь и выполнять самые простые, но важные действия, мы также были на высоте», — приводит слова Дайча ESPN.

Сейчас «лесники» занимают 16-е место в таблице чемпионата Англии с 18 очками. Дайч возглавил «Ноттингем» по ходу сезона после отставки Анге Постекоглу.