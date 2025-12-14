Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал, почему принял решение включить в заявку на игру, а затем выпустить на поле Мохамеда Салаха в игре 16-го тура АПЛ против «Брайтона» (2:0).

Арне Слот globallookpress.com

«Думаю, он был угрозой для соперника. Первым же касанием он едва не отдал голевую передачу Макаллистеру. Он постоянно участвовал в наших атаках. Когда у нас есть Мо, это сразу чувствуется. Решение включить его в заявку было простым. Я уже много раз говорил: все, о чем мы с ним говорили, останется между нами. Он был нам нужен, и именно он отдал передачу на второй гол», —цитирует ВВС слова Слота.

33-летний египтянин даже не был включен в заявку на игру ЛЧ с «Интером» (1:0). В матче с «Брайтоном» он вышел на поле на 26-й минуте и во втором тайме отдал голевую передачу.

Всего в этом сезоне на счету Салаха 20 матчей, 5 голов и 4 ассиста. Его контракт с «Ливерпулем» до 2027 года.