Футбольный менеджер Тимур Гурцкая отреагировал на новость о том, что у «Зенита» ухудшилось финансовое положение.

Максим Глушенков — полузащитник «Зенита» globallookpress.com

«Пока доказать это нечем, В чем сокращение трат? Пока это не имеет подтверждения. Доказать это нечем. То, что они пытаются на русских экономить — это не первый раз. Но зато покупают иностранцев, поэтому рациональность трат — пока просто слова. Посмотрим, как они проведут зимнее трансферное окно, учитывая, что они хотят стать чемпионами. Потом снова Герману зададим вопрос — в чем сокращение трат? Может быть, они в столовой поменяли мясо на курицу и на этом экономят.

Пока фонд оплаты труда запредельный. Думаю, что такая же зарплата, как у Вендела, и у Луиса Энрике. Поэтому когда у тебя три футболиста получают 15 млн, сложно говорить, что стали тратить меньше денег», — приводит слова Гурцкая телеграм-канал «Футбольный биги».

Напомним, что «Зенит» ушел на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице РПЛ и отстает от лидирующего «Краснодара» на один балл.