Футбольный менеджер Тимур Гурцкая отреагировал на новость о том, что у «Зенита» ухудшилось финансовое положение.

Максим Глушенков — полузащитник «Зенита»
Максим Глушенков — полузащитник «Зенита» globallookpress.com

«Пока доказать это нечем, В чем сокращение трат?  Пока это не имеет подтверждения.  Доказать это нечем.  То, что они пытаются на русских экономить — это не первый раз.  Но зато покупают иностранцев, поэтому рациональность трат — пока просто слова.  Посмотрим, как они проведут зимнее трансферное окно, учитывая, что они хотят стать чемпионами.  Потом снова Герману зададим вопрос — в чем сокращение трат?  Может быть, они в столовой поменяли мясо на курицу и на этом экономят.

Пока фонд оплаты труда запредельный.  Думаю, что такая же зарплата, как у Вендела, и у Луиса Энрике.  Поэтому когда у тебя три футболиста получают 15 млн, сложно говорить, что стали тратить меньше денег», — приводит слова Гурцкая телеграм-канал «Футбольный биги».

Напомним, что «Зенит» ушел на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице РПЛ и отстает от лидирующего «Краснодара» на один балл.