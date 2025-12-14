«Эспаньол» с 30 очками закрепился на пятом месте чемпионата Испании, «Хетафе» с 20 баллами остался восьмым в турнирной таблице.

Единственный гол в матче забил Леандро Кабрера на 53-й минуте.

2.14

Прогнозы•Сегодня 20:30 «Леванте» — «Вильярреал». Прогноз и ставка «Вильярреал» быстро задавит «лягушек»

Футбол•Вчера 22:28 «Барселона» — «Осасуна»: онлайн, прямая трансляция матча Ла Лиги

Футбол•Вчера 17:58 «Атлетико» — «Валенсия»: онлайн, прямая трансляция матча Ла Лиги

Футбол•Вчера 14:41 Императорский гнев: зачем «Реал» посреди сезона создает драму вокруг Алонсо

Футбол•12/12/2025 20:16 «Звездам "Реала" не хватает взаимопонимания». Интервью Бензема о сборной Франции, «Реале», Зидане и Мбаппе

Главные темы сейчас

Футбол•Вчера 08:27 Бунт в «Динамо»: Макаров проехался по Гусеву и намекнул на уход

Футбол•12/12/2025 20:10 Не уважаю: самые громкие конфликты между игроками и тренерами

Футбол•12/12/2025 21:08 Возвращение к истокам: как «Лейпциг» снова стал грозой Бундеслиги

Футбол•12/12/2025 15:41 «Шахматы» Марески: как меняется «Челси» и почему тактическая гибкость пока не гарантирует стабильности

Футбол•12/12/2025 13:03 Власть «Арсенала», странный «Челси» и спад «Карабаха»: обновленный рейтинг Лиги чемпионов после 6-го тура

Выбор читателей

Футбол•08/12/2025 19:52 Трансферный дайджест. 2 — 8 декабря

Футбол•10/12/2025 14:26 Холанн против Мбаппе: кто лучше адаптировался к новой реальности?

Футбол•11/12/2025 13:12 Винисиус, Рафинья или «джокер» из Парижа? Кто займет трон Салаха на «Энфилде»

Футбол•11/12/2025 16:48 Тренировки с первой командой «МЮ» и сравнения с Неймаром и Фоденом: кто такой 15-летний Джей Джей Габриэль

Футбол•08/12/2025 10:48 Северная Америка — территория Юга. Почему Аргентина или Бразилия обязаны брать ЧМ-2026

Самое интересное

Футбол•03/10/2025 17:46 Слишком рано или пора? Как академии топ-клубов подводят подростков к взрослому футболу

Бои•03/10/2025 12:06 Тейкдауны Хабиба, нокауты Льюиса и еще 5 вечных рекордов UFC

Футбол•02/10/2025 17:50 Большие деньги в Стамбуле: как турецкие гранды нашли сотни миллионов на трансферы

Футбол•02/10/2025 12:24 Будущее «Сан-Сиро»: почему один из самых культовых стадионов Европы будет снесен и построен заново