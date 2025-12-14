«Эспаньол» обыграл «Хетафе» в гостевой встрече 16-го тура Ла Лиги — 1:0.
Единственный гол в матче забил Леандро Кабрера на 53-й минуте.
Результат матча
ХетафеХетафе0:1ЭспаньолБарселона
0:1 Леандро Кабрера 53'
Хетафе: Давид Сория, Кико Фемения (Борха Майораль 56'), Абдель Абкар, Домингуш Дуарте, Диего Рико, Хуан Иглесиас, Даконам Ортега Дьене, Мауро Арамбарри, Марио Мартин, Адриан Лисо (Абу Камара 56'), Alejandro San Cristobal Sanchez
Эспаньол: Марко Дмитрович, Кевин Гарсиа, Карлос Ромеро, Леандро Кабрера, Фернандо Калеро, Омар Эль-Хилали, Роберто Фернандес, Пере Милья, Эдуардо Экспозито, Урко Гонсалес, Жофре Каррерас
Жёлтые карточки: Кико Фемения 21', Домингуш Дуарте 33', Даконам Ортега Дьене 43' — Омар Эль-Хилали 28'
«Эспаньол» с 30 очками закрепился на пятом месте чемпионата Испании, «Хетафе» с 20 баллами остался восьмым в турнирной таблице.