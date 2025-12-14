Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк высказался о матче против «Ноттингем Форест» (0:3).

«Это было ужасно разочаровывающе. Это просто невыносимо, раздражающе. Это была плохая игра. Особенно первый тайм, мы выглядели разрозненно в целом. Мы не выиграли достаточно единоборств. А потом мы не могли найти друг друга передачами, казалось, мы теряли мяч каждый раз, когда его отбирали.

Очевидно, первые два гола — это две ошибки, такое случается. Нам нужно работать, чтобы быть более стабильными. Сегодня мы делаем два шага вперед и один шаг назад.

Дело в отдельных игроках. Мы все вместе, мы вместе побеждаем и вместе проигрываем. Ужасно раздражает, что сейчас мы так играем. Даже просто пасы, я думаю, мы раз 20 потеряли мяч на простых пасах», — цитирует Франка ВВС.

Благодаря победе «лесники» набрали 18 очков и поднялись на 16-ю строчку. «Шпоры», потерпев разочарование, 22 баллами идут на 11-м месте.