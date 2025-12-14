Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк высказался о матче против «Ноттингем Форест» (0:3).

Томас Франк globallookpress.com

«Это было ужасно разочаровывающе.  Это просто невыносимо, раздражающе.  Это была плохая игра.  Особенно первый тайм, мы выглядели разрозненно в целом.  Мы не выиграли достаточно единоборств.  А потом мы не могли найти друг друга передачами, казалось, мы теряли мяч каждый раз, когда его отбирали.

Очевидно, первые два гола — это две ошибки, такое случается.  Нам нужно работать, чтобы быть более стабильными.  Сегодня мы делаем два шага вперед и один шаг назад.

Дело в отдельных игроках.  Мы все вместе, мы вместе побеждаем и вместе проигрываем.  Ужасно раздражает, что сейчас мы так играем.  Даже просто пасы, я думаю, мы раз 20 потеряли мяч на простых пасах», — цитирует Франка ВВС.

Благодаря победе «лесники» набрали 18 очков и поднялись на 16-ю строчку.  «Шпоры», потерпев разочарование, 22 баллами идут на 11-м месте.