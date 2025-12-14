Главный тренер «Дженоа» Даниеле Де Росси прокомментировал поражение своей команды в матче 15-го тура итальянской Серии А против «Интера» (1:2).

Даниеле Де Росси — главный тренер «Дженоа» globallookpress.com

«Наша цель заключалась в том, чтобы не дать им забить, но они всё равно смогли это сделать. Звучит нелепо, но мы хорошо сыграли. Что касается настроя, команда не сдавалась.

Здорово, что мы не сдались и остались в игре. Мы старались оказывать давление во время наших забегов. Нам нужно понимать, что мы начнём выигрывать матчи, когда будем лучше контролировать мяч», — приводит слова Де Росси Sky Sport Italia.

После этого матча «Дженоа» занимает 16-е место в таблице Серии А с 14-ю очками в активе. В следующей встрече команда сыграет против «Аталанты» 21-го декабря.