В воскресенье, 14 декабря, «Дженоа» примет «Интер» в рамках 15-го тура Серии А. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

37' «Дженоа» развивает свою позиционную атаку.

34' Сучич ворвался в штрафную «Дженоа», где его зацепил руками защитник хозяев Маркандалли, но главный судья матча Даниэле Довери счёл контакт недостаточным для назначения пенальти.

32' Франческо Эспозито отсёк корпусом защитника «Дженоа» Отоа и пробил из пределов штрафной хозяев, спас вратарь Никола Леали генуэзцев.

31' Игроки «Интера» контролируют мяч на своей половине поля.

29' «Дженоа» разыгрывает мяч в середине поля, внимательно обороняются гости из Милана.

26' Контролируют мяч игроки «Дженоа» на своей половине поля, футболисты «Интера» усложняют начало атаки за счёт прессинга.

Статистика матча 0 Удары в створ 4 1 Удары мимо 1 33 Владение мячом 67 0 Угловые удары 1 0 Офсайды 1 2 Фолы 7

24' Позиционная атака «Интера», удар Аугусто с левой ноги из-за пределов штрафной «Дженоа», мяч мимо ворот пролетел.

22' Мартинес завершал атаку классно разыгранную Сучичем и Бареллой, но удар пришелся по центру ворот «Дженоа», спокойно поймал мяч вратарь Леали.

20' Удар Зелиньски из-за пределов штрафной «Дженоа», мяч зацепив по пути одного из защитников хозяев на угловой «Интера» улетел.

19' В среднем темпе развивается игра, много пауз из-за мелких фолов и аутов.

18' Перевели игру на половину поля «Дженоа» гости.

15' Позиционная атака «Дженоа», внимательно в обороне действуют футболисты «Интера».

13' Аугусто высоко взмыв в воздух пробил головой из пределов штрафной «Дженоа», но мяч мимо ворот хозяев проскакал.

12' Подача в штрафную «Интера», Биссекк не позволил пробить головой защитнику хозяев Алессандро Маркандалли.

09' Позиционная атака «Дженоа» не привела к угрозам ворот «Интера».

06' Гооол! 0:1. Янн Биссекк подключившись в атаку «Интера» пробил левой ногой с края штрафной «Дженоа», мяч залетел в ближний угол ворот Николы Леали.

04' Коломбо оказался в штрафной «Интера» с мячом в ногах и прострелил вдоль ворот гостей, но защитник Бастони сумел предотвратить угрозу.

02' Удар Лаутаро Мартинеса с края штрафной «Дженоа» не получился акцентированным, спокойно забрал мяч вратарь хозяев Леали.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Дженоа».

До матча

19:59 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

19:50 Матч пройдет на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе, вмещающем 36 703 зрителя.

19:40 Главным судьей матча будет Даниэле Довери из Рима.

Стартовые составы команд

«Дженоа»: Леали, Маркандалли, Отоа, Васкес, Нортон-Каффи, Мартин, Малиновский, Френнруп, Эллертссон, Коломбо, Оливейра.

«Интер»: Зоммер, Аканджи, Бастони, Биссекк, Аугусто, Барелла, Зелиньски, Энрике, Сучич, Мартинес, Эспозито.

«Дженоа»

«Грифоны» проводят блеклый сезон. Команда находится на 14 месте турнирной таблицы. При этом «Дженоа» на 4 очка опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем гол за матч. Свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Грифоны» одолели «Удинезе» (2:1). До того команда была бита «Аталантой» (0:4). А вот поединок с «Вероной» завершился успехом (2:1). Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Дженоа» забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 11.

«Грифоны» крепки, вот только стабильностью не блещут. Да и пропускает команда в среднем чаще гола за матч. Причем «Дженоа» традиционно неудачно противостоит «Интеру». В пяти последних очных поединках команда добыла 2 ничьих при 3 поражениях. Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Грифоны» постараются сдержать атаки столь сильного оппонента.

«Интер»

«Змеи» сражаются за чемпионский титул. Команда ныне пребывает на 3 месте турнирной таблицы. Причем «Интер» на один пункт отстает от дуэта лидеров. При этом команда в среднем забивает чаще 2 голов за матч. предыдущий поединок команда провела неудачно. «Интер» уступил «Ливерпулю» (0:1). До того команда нанесла поражение ершистому «Комо» (4:0). А вот чуть ранее она учинила разгром «Венеции» (5:1). При этом «Интер» в 5 своих последних поединках добыла 3 победы. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

«Змеи» в последних поединках смотрелись довольно выгодно. Да и пропускает команда в среднем реже гола за матч. При этом «Интер» до последней коллизии победил 3 раза подряд. Плюс команда привычно мощно атакует. Привычно результативен блестящий Лаутаро Мартинес. Аргентинец настрелял уже 7 мячей в текущем чемпионате. Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Змеи» намерены подтянуться к лидерам.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 2 матча в рамках Серии А. В Милане победил «Интер» 1:0, а в Генуе соперники разошлись миром 2:2.

За всю историю команды сыграли 151 матч. В 74 играх победил «Интер», в 40 «Дженоа», оставшиеся 37 матчей завершились вничью.

