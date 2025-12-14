В воскресенье, 14 декабря, «Дженоа» примет «Интер» в рамках 15-го тура Серии А. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры
20 сек.

37' «Дженоа» развивает свою позиционную атаку.

34' Сучич ворвался в штрафную «Дженоа», где его зацепил руками защитник хозяев Маркандалли, но главный судья матча Даниэле Довери счёл контакт недостаточным для назначения пенальти.

32' Франческо Эспозито отсёк корпусом защитника «Дженоа» Отоа и пробил из пределов штрафной хозяев, спас вратарь Никола Леали генуэзцев.

31' Игроки «Интера» контролируют мяч на своей половине поля.

29' «Дженоа» разыгрывает мяч в середине поля, внимательно обороняются гости из Милана.

26' Контролируют мяч игроки «Дженоа» на своей половине поля, футболисты «Интера» усложняют начало атаки за счёт прессинга.

24' Позиционная атака «Интера», удар Аугусто с левой ноги из-за пределов штрафной «Дженоа», мяч мимо ворот пролетел.

22' Мартинес завершал атаку классно разыгранную Сучичем и Бареллой, но удар пришелся по центру ворот «Дженоа», спокойно поймал мяч вратарь Леали.

20' Удар Зелиньски из-за пределов штрафной «Дженоа», мяч зацепив по пути одного из защитников хозяев на угловой «Интера» улетел.

19' В среднем темпе развивается игра, много пауз из-за мелких фолов и аутов.

18' Перевели игру на половину поля «Дженоа» гости.

15' Позиционная атака «Дженоа», внимательно в обороне действуют футболисты «Интера».

13' Аугусто высоко взмыв в воздух пробил головой из пределов штрафной «Дженоа», но мяч мимо ворот хозяев проскакал.

12' Подача в штрафную «Интера», Биссекк не позволил пробить головой защитнику хозяев Алессандро Маркандалли.

09' Позиционная атака «Дженоа» не привела к угрозам ворот «Интера».

06' Гооол! 0:1. Янн Биссекк подключившись в атаку «Интера» пробил левой ногой с края штрафной «Дженоа», мяч залетел в ближний угол ворот Николы Леали.

04' Коломбо оказался в штрафной «Интера» с мячом в ногах и прострелил вдоль ворот гостей, но защитник Бастони сумел предотвратить угрозу.

02' Удар Лаутаро Мартинеса с края штрафной «Дженоа» не получился акцентированным, спокойно забрал мяч вратарь хозяев Леали.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Дженоа».

До матча

19:59 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

19:50 Матч пройдет на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе, вмещающем 36 703 зрителя.

19:40 Главным судьей матча будет Даниэле Довери из Рима.

Стартовые составы команд

«Дженоа»: Леали, Маркандалли, Отоа, Васкес, Нортон-Каффи, Мартин, Малиновский, Френнруп, Эллертссон, Коломбо, Оливейра.

«Интер»: Зоммер, Аканджи, Бастони, Биссекк, Аугусто, Барелла, Зелиньски, Энрике, Сучич, Мартинес, Эспозито.

«Дженоа»

«Грифоны» проводят блеклый сезон.  Команда находится на 14 месте турнирной таблицы.  При этом «Дженоа» на 4 очка опережает опасную зону.  А вот забивает команда в среднем гол за матч.  Свой предыдущий поединок команда провела удачно.  «Грифоны» одолели «Удинезе» (2:1).  До того команда была бита «Аталантой» (0:4).  А вот поединок с «Вероной» завершился успехом (2:1).  Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы.  В этих поединках «Дженоа» забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 11.

«Грифоны» крепки, вот только стабильностью не блещут.  Да и пропускает команда в среднем чаще гола за матч.  Причем «Дженоа» традиционно неудачно противостоит «Интеру».  В пяти последних очных поединках команда добыла 2 ничьих при 3 поражениях.  Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно.  «Грифоны» постараются сдержать атаки столь сильного оппонента.

«Интер»

«Змеи» сражаются за чемпионский титул.  Команда ныне пребывает на 3 месте турнирной таблицы.  Причем «Интер» на один пункт отстает от дуэта лидеров.  При этом команда в среднем забивает чаще 2 голов за матч.  предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Интер» уступил «Ливерпулю» (0:1).  До того команда нанесла поражение ершистому «Комо» (4:0).  А вот чуть ранее она учинила разгром «Венеции» (5:1).  При этом «Интер» в 5 своих последних поединках добыла 3 победы.  Команда отличилась 12 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

«Змеи» в последних поединках смотрелись довольно выгодно.  Да и пропускает команда в среднем реже гола за матч.  При этом «Интер» до последней коллизии победил 3 раза подряд.  Плюс команда привычно мощно атакует.  Привычно результативен блестящий Лаутаро Мартинес.  Аргентинец настрелял уже 7 мячей в текущем чемпионате.  Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы.  «Змеи» намерены подтянуться к лидерам.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 2 матча в рамках Серии А.  В Милане победил «Интер» 1:0, а в Генуе соперники разошлись миром 2:2.

За всю историю команды сыграли 151 матч.  В 74 играх победил «Интер», в 40 «Дженоа», оставшиеся 37 матчей завершились вничью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.05